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Meis

Meis hace un llamamiento a la responsabilidad ante el repunte de vertidos incontrolados de basura

Redacción
20/04/2026 22:24
Un remolque lleno de neumáticos retirados de una zona forestal
Un remolque lleno de neumáticos retirados de una zona forestal
| Concello
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El Concello de Meis detecta un repunte de puntos usados a modo de vertederos incontrolados. La alcaldesa, Marta Giráldez, lanzó este fin de semana un llamamiento a la colaboración vecinal para intentar atajar este práctica que sigue registrándose en diferentes puntos del rural.

“Fago un chamamento á responsabilidade, xa que ultimamente son moitos os focos de verteduras incontroladas en distintas partes do concello” detectados por el Concello.

De hecho, los últimos encontrados, y limpiados por empleados municipales, se descubrieron a raíz de la ejecución de nuevos trabajos de desbroce.

Labores de desbroce

La regidora indicó que estos días prosiguieron estas acciones de desbroce para “chegar canto antes a todas as parroquias e lugares”. Sin embarco, también lamentó que “os nosos traballadores perden un valioso tempo retirando verteduras de lixo tirado”. Destaca en ellos tanto la aparición de escombro como de neumáticos.

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