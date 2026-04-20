Los roles de género pesan en O Salnés: ellas son menos en formaciones “masculinizadas”

Imagen de archivo de alumnado del CIFP Fontecarmoa Mónica Ferreirós

La presencia de mujeres en ciclos formativos tradicionalmente vinculados a hombres avanza, pero a pasos muy pequeños. Así lo exponen fuentes de distintos centros educativos de la comarca de O Salnés, quienes pese a señalar que cada vez es más usual ver alguna alumna en dichas formaciones “masculinizadas”, la realidad es que la brecha de género sigue existiendo y que los avances son bastante lentos.

En el CIFP Fontecarmoa, en Vilagarcía, la oferta educativa es muy amplia, con ciclos sobre electricidad, deporte, mantenimiento e instalaciones, sanidad y más. Pero, pese a la variedad de las formaciones, el sesgo por género es muy notable en los cursos de las ramas de Electricidad y Electrónica, Instalaciones y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, en los que la presencia de mujeres no supera el de dos alumnas entre todos los cursos de cada especialidad.

Lo mismo ocurre en el caso contrario, pues según apunta el vicedirector del centro, Benigno Gómez, en la rama sanitaria, donde se incluyen los ciclos de Enfermería y Atención a Personas en Situación de Dependencia, la ausencia de estudiantado masculino es muy común. “Son datos que se repiten a lo largo de los años”, señala el vicedirector, quien también indica que “el perfil de género sigue muy establecido y es difícil romper con él”.

En el IES Francisco Asorey, en Cambados, viven la misma situación, pues entre los cuatro cursos del ciclo de Electricidad y Electrónica tan solo tienen a una chica, una situación que no cambia con los años. Aún así, subrayan que ha habido cursos en que las alumnas han destacado por ser las mejores de sus clases o mismo que se han quedado fijas en las empresas donde hicieron las prácticas.

Aún así, la jefa del departamento, Asunción Moreno, comenta que han vivido casos en los que han tenido problemas para conseguirles convenios con empresas por el simple hecho de ser mujeres.

Por otro lado, en especialidades como Informática o Actividades Físicas y del Deporte, la tendencia general apunta a una ligera mejora en comparación a las anteriores. En el CIFP Fontecarmoa el número de alumnas asciende a las diez en las formaciones deportivas, mientras que en el IES Armando Cotarelo Valedor –también en la capital arousana–, donde constan de varios ciclos de informática, admiten percibir un progresivo aumento del estudiantado femenino con el paso de los años.

Su director, José Ignacio Castro, señala que, aunque no se trata de un crecimiento “muy grande”, sí es constante en el tiempo. Actualmente, las mujeres representan un 13,35% del total del alumnado en estas enseñanzas, que son 337 alumnos, una cifra que, sin ser elevada, refleja una evolución positiva, apunta.

Por su parte, en el IES de Vilalonga, en Sanxenxo, donde imparten formación en Automoción, actualmente hay tres chicas en el primer curso del ciclo medio, de las cuales la orientadora del centro destaca que su desarrollo “es estupendo”. “Muestran mucho interés y actitud, y en general las tres tienen muy buena respuesta educativa. Van superando muy bien el curso y colaboran en todos los trabajos que se llevan a cabo”, añade.

Pese a los pequeños avances, es una realidad que sigue existiendo una “barrera” de diferenciación de formaciones y oficios por una cuestión de género, una situación que llama la atención en los centros educativos debido al contexto social actual, pero sobre la que al mismo tiempo son conscientes debido a los estigmas y prejuicios que observan en las aulas.