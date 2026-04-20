La piscina y el talaso: en obras 19 años después en O Terrón

El presidente de la administración provincial, Luis López, acompañó hoy al ejecutivo municipal en la visita a la obra del vaso, junto al campo de fútbol | Gonzalo Salgado

“Van 19 años”. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, no ocultaba hoy la dilatada trayectoria para materializar uno de los proyectos más ambiciosos, quizás el mayor de ellos, de cuantos alumbraron sus tres décadas al frente del gobierno local. El centro de talasoterapia de O Terrón colgaba el famoso cartel con un primer diseño allá por 2007, cuando se dio el “primer paso”, la pasarela peatonal de O Terrón. Este lunes, el equipo del popular visitaba por fin la esperada obra en marcha: el vaso de la piscina comienza a tomar forma excavado a espaldas de las gradas del campo de fútbol. Lo hizo acompañado del presidente de la Diputación, Luis López, para dar cuenta de una obra millonaria en la que hay fondos concedidos a través del ente pontevedrés, pero también de la Xunta y de un programa europeo a través de Mar de Santiago.

Piscina y primer edificio

La misma empresa, Construcciones Orega SL, se hizo con los contratos correspondientes a las dos grandes primeras fases del talaso. La primera, la construcción del vaso y, la segunda, el edificio que la cubrirá, además de los vestuarios, zona de enfermería, vaso infantil para chapoteo, recepción, almacén y otros espacios.

A los 1,8 millones en juego en estas dos primeras fases ya contratadas, en ejecución coordinada y a mitades entre Xunta y Diputación; todavía faltará una tercera para la creación del recorrido termal y el gimnasio. La inversión prevista para esta tercera parte es de alrededor de un millón de euros y se corresponde a los fondos preconcedidos en favor de Mar de Santiago para Vilanova por el programa europeo Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Fases completas

Si bien la ejecución de las dos fases en marcha se establece dentro de este 2026, todavía no se aventuran plazos para la tercera y última, ya que depende, en gran medida, de los procedimientos y lapsos que maneja el programa europeo.

Aún así, cada fase establece obras completas, explicaban hoy, lo que significa que la primera dejará lista el vaso principal y la segunda dará ejecución al edificio y otros usos complementarios. Finalizadas estas, la instalación quedaría en condiciones de uso, aseguraron, incluso antes de completarse la tercera.

Explotación, a concurso

En cualquier caso, habrá que ver finalmente los tiempos de los fondos EDIL y tampoco habrá que perder de vista la propia gestión del recinto. Durán avanzó que la fórmula elegida será la de explotación indirecta, a través de una empresa privada, previo concurso público.

Al detalle sobre la obra en marcha, se prevé actuar y acondicionar como “área deportiva” en un ámbito de 35.822 metros cuadrados, cerca de las cuatro hectáreas de terreno que posee el Ayuntamiento tras sucesivas compras de terreno, a lo largo de los años, completando el espacio con una intensa acción de reforestación y aparcamiento.

La piscina podrá usarse una vez listas las fases 1 y 2 en marcha, antes de completar la parte termal y el gimnasio

En lo tocante al edificio, se construirán también cubiertas impermeabilizadas, en 370 metros cuadrados; así como la ejecución y revestimiento de los dos vasos. Se procederá igualmente al aislamiento térmico de suelos y fachada, así como a la habilitación de las instalaciones deportivas en tres plantas.

En el sótano, de 462,16 metros cuadrados, se ubicará toda la técnica y maquinaria necesaria. Se apostará por las bombas de calor. En el bajo, de 1.652,22 metros cuadrados, se albergará la recepción, vestuarios, aseos, la piscina principal, el vaso para chapoteo y diversas salas multiusos. Finalmente, en la primera planta, de 613,50 metros cuadrados, se dejará en estas fases “diáfana”, para los futuros usos.

También será necesario acometer la instalación de redes de servicios, captación, abastecimiento y saneamiento, así como el suministro de mobiliario y material de trabajo.

Zona verde

Durán avanzó que este complejo será la única edificación, junto al campo de fútbol, en las cuatro hectáreas municipales en O Terrón. La mayor parte del espacio será para seguir alimentando el “pulmón verde”, con la conservación de la arboleda existente y la plantación de nuevos ejemplares, preferentemente de flora autóctona. Habrá aparcamiento, pero “bajo los árboles”, apostando por lo “medioambiental”.

Así lo destacó también Luis López, quien recordó que, hace años, esta zona de O Terrón era conocida por ser uno de los “vertedoiros” que proliferan siempre en determinadas zonas apartadas de las diferentes localidades.

Tanto Durán como López y el teniente de alcalde y también diputado provincial, Javier Tourís, destacaron que este proyecto entre tres administraciones será un “referente non só na provincia, tamén en Pontevedra”; si bien el regidor indicó que “no hemos inventado nada, porque este tipo de centros lo vimos en Cuxhaven hace 25 años”, el pueblo alemán hermanado con Vilanova de Arousa.

López subrayó la capacidad del primer edil vilanovés para sumar diferentes administraciones a un mismo proyecto: “O alcalde é o rei” de la “búsqueda de alianzas”, declaró. También defendió la mejora que su gobierno provincial introdujo al erradicar la incompatibilidad de ayudas provinciales con las de otras administraciones, como las de la Xunta, apostando por la cofinanciación.

Durán recordó el largo camino andado, que incluyó la pasarela, campo de fútbol y sucesivas de compras de suelo, entre otras acciones, hasta desembocar en la ejecución del centro de talasoterapia.