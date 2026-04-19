Celtistas asisten en A Illa a la presentación del libro de Manuel Bragado sobre el club celeste

Asistentes al evento literario Mónica Ferreirós

Decenas de celtistas acudieron este sábado a la presentación del libro “Afouteza celtista. Gramática do fútbol celeste” de Manuel Bragado, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Concello de A Illa de Arousa. Durante el evento, el autor estuvo acompañado por el editor de la Editorial Elvira, Xabier Romero, y el presidente de la Peña Carcamáns, Belermo Dios.

En la presentación, Bragado y sus acompañantes hicieron un recorrido sobre las tres décadas del club de fútbol vigués, las cuales recoge en su libro mediante crónicas y reflexiones con las que el autor profundiza en la identidad, valores y cultura que gira entorno al celtismo. De esta manera, se creó una conversación alrededor del significado del celtismo como fenómeno social.

La actividad estaba enmarcada dentro de ciclo cultural “En abril libros mil”, promovida por las Concejalías de Cultura y Educación para fomentar la lectura y acercar a los vecinos y vecinas propuestas literarias de interés a lo largo de todo el mes.

La concejala de Educación destacó que “contar cunha figura como Manuel Bragado nesta programación supón unha oportunidade magnífica para achegar á veciñanza unha obra que trascende o ámbito deportivo para afondar na identida colectiva do celtismo”.