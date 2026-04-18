Tolemia’s Consort ofrece dos actuaciones este fin de semana, en Barrantes y en Cambados

Una imagen del grupo musical | cedida

Tolemia’s Consort, un grupo de amigos unidos por su pasión por la música, ofrecerá este fin de semana dos actuaciones en distintos puntos de la comarca, llevando al público su propuesta musical.

La primera cita tendrá lugar hoy sábado en Barrantes, en la iglesia de San Andrés, a las 19:30 horas, dentro del ciclo ‘Voces dos Ermos’, organizado por la Diputación e incluido en el programa del ‘Ano Oteriano’, dedicado a la figura de Ramón Otero Pedrayo.

La segunda actuación será el domingo en Cambados, en la iglesia de San Benito de Fefiñáns, a las 19 horas, formando parte del “Ciclo de Música Coral nas Igrexas de Cambados”, organizado por el Ayuntamiento. Ambos conciertos serán gratuitos y de acceso libre hasta completar aforo.

Con estas actuaciones, Tolemia’s Consort continúa su camino musical, en el que la interpretación se convierte también en un espacio de encuentro entre voces, personas y público, manteniendo siempre como eje central la emoción y la conexión, concluyen.