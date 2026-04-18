Somos Cambados y Ribadumia participarán en un encuentro para fuerzas municipalistas en Chantada

Los portavoces de ambas formaciones, Sergio Soutelo y Tino Cordal Cedida

Somos Cambados y Somos Ribadumia participarán el próximo 25 de abril en un encuentro de fuerzas municipalistas que tendrá lugar en Chantada, cuya finalidad es seguir trabajando en una confederación de proyectos locales. La reunión está impulsada por formación Agora Galicia.

De esta manera, en dicha jornada grupos de diferentes localidades trabajarán en la definición de un modelo conjunto de concurrencia de cara las elecciones municipales de 2027, proponiendo una alianza con amplia autonomía local y abierta a más incorporaciones. Aclaran que “non falamos de ningún tipo de integración”, sino de colaboración desde los propios espacios, sin que estos pierdan “nin a súa identidade nin a independencia de traballo e xestión”.

Así, cada candidatura se dotará de un coordinadora –integrada por una representante de cada agrupación local– y un código ético común.

La finalidad es “construír unha ferramente plural ao servizo” de Galicia, para que los votantes puedan ver la existencia de otras fuerzas políticas “transformadoras” y que “hai unha alternativa galega construída por veciñas e veciños, co seu cerne na proximidade local, sen dogmatismos nin hipotecas”, exponen.