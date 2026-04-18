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O Salnés

La vigésima edición de la Carreira de Camas sobre Rodas de Meaño será el 3 de mayo

Ese mismo fin de semana se celebrarán las Fiestas en Honor a la Inmaculada Concepción

Sandra Rey
18/04/2026 22:18
Imagen de archivo de una edición anterior
Cedida
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El municipio de Meaño ya tiene fecha para uno de sus eventos más esperados de la primavera, la Carreira de Camas sobre Rodas, que se celebrara el domingo 3 de mayo, a las 19 horas, en la Plaza del Concello.

Desde la comisión de fiestas recientemente anunciaron que el periodo para inscribirse seguía abierto hasta completar todas las plazas. De esta manera, los interesados podrán anotarse enviando un correo electrónico a la dirección comisiondefestasdemeano@gmail.com, indicando nombre y apellidos de ambos participantes, DNI, fechas de nacimiento y un teléfono de contacto.

Asimismo, ese mismo fin de semana se celebrarán las Fiestas en Honor a la Inmaculada Concepción, con actividades tanto el sábado 2 como el domingo 3 de mayo. El primer día por la tarde, a partir de las 16 horas, tendrá lugar la fiesta infantil con hinchables y animación de la mano de Javi Solla.

Al día siguiente, la actividad comenzará por la mañana con la salva de bombas, seguido del pasacalles y concierto de la Banda Unión Musical de Meaño y la agrupación folclórica Penaguda. A las 13:30 horas, habrá misa solemne y, ya por la noche, verbena con Los Satélites y Paco Vulkano.

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