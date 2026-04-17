Vilanova, epicentro del III Salnés Ciencia

La jornada tiene lugar en el pabellón multiusos vilanovés | Gonzalo Salgado

El pabellón de Vilanova acoge hoy la tercera edición de Salnés Ciencia, jornada de divulgación científica en la que participa una quincena de centros educativos de la comarca, entre ellos, el anfitrión, el IES A Basella.

Abierta a todos los públicos, contó con visita de Jesús Manuel Álvarez Bértolo, director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Xunta, así como autoridades municipales.

En la iniciativa participan con diferentes experimentos y actividades alumnos del IES de Vilalonga, IES Ramón Cabanillas, IES Illa de Arousa, IES Francisco Asorey, IES Faro das Lúas, IES Castro Alobre, IES Armando Cotarelo Valledor, CEIP A Escardia, CEIP San Tomé, CPR Salesianos A Mercé, CPI Julia Becerra Malvar, CPI de Mosteiro-Méis, además del propio IES A Basella. También se cuenta con la colaboración del CFR de Pontevedra.