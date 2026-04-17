Llevar la tubería a O Grove por tierra es viable y costaría 1.782.000 euros

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte Gonzalo Salgado

La Mancomunidade do Salnés busca en este mandato consolidar un “salto importante” de cara a ofrecer garantías en el servicio de abastecimiento de agua en la comarca, con proyectos de calado, como la ampliación de la ETAP de Treviscoso, la planta de paneles fotovoltaicos en Pontearnelas o el módulo inteligente del ciclo del agua, entre otros. Y en esa nómina de actuaciones se encuentra la renovación de la maltrecha tubería general de agua potable a O Grove, que provoca recurrentes averías por fin de su vida útil, condiciones extremas por las corrientes e inestabilidad de apoyo durante los 1.340 metros que la conducción discurre bajo el mar.

Así, cuenta ya con el estudio técnico que confirma la viabilidad de llevar esta conducción bajo tierra, aprovechando la construcción de una futura senda por el Concello de Sanxenxo en la zona de A Lanzada, lo que facilitaría la instalación de esta nueva conducción. La idea sería mantener la actual tubería subterránea y que fuese compatible con esta nueva red, lo que añadiría garantías de seguridad en el servicio de abastecimiento a la península meca.

Así lo ha dado a conocer ayer la presidencia de la Mancomunidade do Salnés a los nueve concellos, si bien la opción todavía no es la definitiva —sobre la mesa todavía está la posibilidad de reforzar la actual—. Y esto es así por varias circunstancias. La primera: la financiación, ya que el proyecto se dispararía hasta los 1.782.235 euros, según el anteproyecto encargado por la entidad, para lo que habría que renegociar con las administraciones —como Augas de Galicia— la aportación monetaria. Y, por otro lado, requeriría varias autorizaciones sectoriales, lo que se convierte en “unha variante complexa que pode levar o seu tempo”, según reconoció ayer el gerente, José Ramón García Guinarte, aunque “o máis difícil”, ya se ha conseguido, que es ratificar la viabilidad del proyecto.

ETAP y otras actuaciones

Esta, sin embargo, no es la única actuación en la que trabaja actualmente la Mancomunidade, que avanza ya en subsanar los requerimientos de Augas de Galicia con respecto al proyecto de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Treviscoso, que va a permitir aumentar la capacidad de bombeo de 320 litros por segundo a 720. El objetivo es que la firma del convenio con la Xunta y la licitación de esta millonaria obra —que supone una inversión de 5,3 millones— pueda producirse en los próximos meses.

A ella le habría que sumar el centro logístico —cuyas obras están ya en marcha— y la plataforma inteligente del agua —ya adjudicado—. Proyectos “estratéxicos” que consolidan las infraestructuras hidráulicas comarcales, según destacó el presidente, David Castro. En el horizonte está también plantear la mejora del reparto en alta y de la tubería de Pontearnelas y la ETAP, para mejorar su capacidad, ahora limitada a 500 litros por segundo.

Planta de almacenamiento de energía

La dirección de la Mancomunidade do Salnés llevó también ayer a Pleno un nuevo proyecto para ampliar los paneles fotovoltaicos instalados en la planta para alimentar el bombeo de agua potable en Pontearnelas. Una actuación —cuya memoria está valorada en 403.000 euros y que incluye también la primera planta comarcal de almacenamiento de energía— que se ha presentado a través de una línea de ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), todavía pendiente de resolución.

De hecho, la Mancomunidade tiene ya apalabrada la compra de más de 10.000 metros cuadrados en el entorno de la Estación de Bombeo de Pontearnelas, donde el pasado año se instaló la megaplanta, con un total de 1.130 paneles solares. El objetivo es dar un nuevo paso cara a la autosuficiencia energética, así como para mejorar la garantía del servicio de abastecimiento en las puntas de consumo, especialmente en la época estival. En este sentido, García Guinarte recalcó que más de un 50% del coste del servicio de bombeo de agua en la comarca corresponde a gastos en electricidad. l