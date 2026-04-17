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O Salnés

La Mancomunidade y la Diputación perfilan proyectos energéticos comarcales en busca de fondos europeos

Exploran diversas fórmulas como las comunidades eléctricas y los sistemas colectivos de autoconsumo

Beni Yáñez
17/04/2026 19:05
Autoridades y personal técnico durante este encuentro de trabajo
Autoridades y personal técnico durante este encuentro de trabajo
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Representantes de la Mancomunidade de O Salnés y la Diputación de Pontevedra mantuvieron una reunión para avanzar en la captación de fondos europeos para financiar proyectos centrados en energías renovables y el autoconsumo.

Tal y como explicaron hoy desde la entidad comarcal, quieren aprovechar un programa provincial que pretende impulsar actuaciones concretas vinculadas al desarrollo de comunidades energéticas locales, a la implantación de sistemas de autoconsumo colectivo y al avance de la eficiencia energética en infraestructuras públicas.

“O interés  de O Salnés encaixa plenamente nesta estratexia, actuando como eixo vertebrador das propostas enerxéticas do territorio e facilitando a súa proxección cara a convocatorias europeas”, valoran desde el organismo que preside el también alcalde de Ribadumia, David Castro. Tanto él como el gerente, Ramón Guinarte, representaron a la comarca en el encuentro con técnicos de la  División de Enerxía do Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) y representantes de la Diputación pontevedresa, como el diputado del área de Fondos Europeos, Javier Tourís, la directora de la Oficina de Proxectos Europeos, Susana Fernández, y el jefe del Servizo de Cooperación, Marcos Areán.

Desde la Mancomunidade valoraron que el encuentro sirvió para “analizar oportunidades vinculadas especialmente ao impulso das enerxías renovables e ao autoconsumo enerxético, ámbitos nos que O Salnés aspira a posicionarse como un referente”.

La iniciativa busca, además, promover un “modelo enerxético máis sostible, eficiente e adaptado ás necesidades reais dos concellos e da veciñanza, reducindo a dependencia de fontes externas e fomentando a produción local de enerxía limpa”.

Diseño

En este trabajo que promueve la administración provincial pontevedresa, esta lidera la identificación, diseño y maduración de iniciativas estratégicas susceptibles de optar a fondos europeos. La Mancomunidade, por su parte, participa  también en el proceso, colaborando en la definición de propuestas adaptadas a las necesidades específicas de la comarca.

Desde el ente supramunicipal saliniense destacan además que la “colaboración institucional, liderada pola Deputación, permite reforzar a capacidade técnica dos concellos e avanzar de forma coordinada cara a un modelo máis sostible, aliñado coas prioridades europeas en materia de transición ecolóxica”.

Concluyen que “a través deste tipo de accións, a Mancomunidade reafirma o seu compromiso coa captación de fondos europeos como motor de transformación e progreso”.

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