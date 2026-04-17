Ribadumia

La asociación Gotas organiza su VII Ruada por el “orgullo, visibilidade e cambio social”

Redacción
17/04/2026 19:47
Integrantes del colectivo, en una imagen frente al Consistorio
Integrantes del colectivo, en una imagen frente al Consistorio
| cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Asociación Gotas pola Diversidade Social, en colaboración con el Concello de Ribadumia, impulsa un año más su ‘Ruada das Gotas, Orgullo Lgbtiq+ No Rural’, una cita “xa imprescindible que converte o municipio nun símbolo de liberdade, inclusión e orgullo”, valoran desde el colectivo promotor.

Estas jornadas tendrán lugar los días 20 y 21 de junio y se enmarcan en un programa más amplio que se desarrollará durante todo ese mes, con actividades formativas, culturales y lúdicas, “destinadas a visibilizar o colectivo Lgbtiq+ no rural e a fomentar unha sociedade máis informada, respectuosa e inclusiva”.

Habrá además propuestas para todas las edades, “construíndo un punto de encontro interxeracional que promove o respecto, a convivencia e o orgullo de ser quen somos. Cada actividade será unha oportunidade para tecer comunidade e romper estigmas”, añaden desde la Asociación Gotas.

No es solo una fiesta

Desde este colectivo señalan que su Ruada “non é só unha festa: é unha ferramenta de transformación social”. “É a demostración de que o rural tamén é diverso, vivo e reivindicativo. É unha chamada á acción para seguir avanzando cara a unha sociedade onde a igualdade non sexa unha aspiración, senón unha realidade”. Gotas nació en el año 2018 en defensa de los derechos Lgbtiq+  y apostando por fomentar y crear espacios visibles, accesibles e inclusivos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina