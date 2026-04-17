La asociación Gotas organiza su VII Ruada por el “orgullo, visibilidade e cambio social”
La Asociación Gotas pola Diversidade Social, en colaboración con el Concello de Ribadumia, impulsa un año más su ‘Ruada das Gotas, Orgullo Lgbtiq+ No Rural’, una cita “xa imprescindible que converte o municipio nun símbolo de liberdade, inclusión e orgullo”, valoran desde el colectivo promotor.
Estas jornadas tendrán lugar los días 20 y 21 de junio y se enmarcan en un programa más amplio que se desarrollará durante todo ese mes, con actividades formativas, culturales y lúdicas, “destinadas a visibilizar o colectivo Lgbtiq+ no rural e a fomentar unha sociedade máis informada, respectuosa e inclusiva”.
Habrá además propuestas para todas las edades, “construíndo un punto de encontro interxeracional que promove o respecto, a convivencia e o orgullo de ser quen somos. Cada actividade será unha oportunidade para tecer comunidade e romper estigmas”, añaden desde la Asociación Gotas.
No es solo una fiesta
Desde este colectivo señalan que su Ruada “non é só unha festa: é unha ferramenta de transformación social”. “É a demostración de que o rural tamén é diverso, vivo e reivindicativo. É unha chamada á acción para seguir avanzando cara a unha sociedade onde a igualdade non sexa unha aspiración, senón unha realidade”. Gotas nació en el año 2018 en defensa de los derechos Lgbtiq+ y apostando por fomentar y crear espacios visibles, accesibles e inclusivos.