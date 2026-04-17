Diario de Arousa

A Illa

A Illa alega el reglamento de Costas en defensa de bateas y concesiones marisqueras

Luis Arosa formaliza el escrito y pide a la Xunta mayor rotundidad en la defensa frente a la Directiva Europea

Beni Yáñez
17/04/2026 19:34
El alcalde, durante una intervención plenaria
| Gonzalo Salgado
El alcalde de A Illa de Arousa, Luis Arosa, confirmó hoy la presentación de una alegación formal a la redacción del nuevo reglamento de Costas, en defensa del sector del mar. “O núcleo do problema é xurídico, non político”, valora el primer edil.

Así, el socialista considera que “a Directiva europea de Servizos que o anteproxecto pretende aplicar ao noso entender non abrangue a acuicultura, os cultivos mariños nin o marisqueo”. Estas, para el isleño, “son actividades de produción primaria de alimentos, non servizos. A propia Comisión Europea recoñeceuno expresamente en respostas parlamentarias de 2013 e 2023: a acuicultura queda fóra do ámbito da Directiva”.

Así pues, razona que “someter as bateas e o marisqueo a concurso público competitivo non é, polo tanto, unha esixencia europea ao noso entender”. Y pone ejemplos. “Italia, enfrontada ao mesmo procedemento de infracción, atopou a solución correcta: limitar a licitación competitiva ás concesións turístico-recreativas e servicios e exclúe a acuicultura e o marisqueo. A Comisión non o cuestionou. España debe seguir ese modelo e intentar excluir a acuicultura e o marisqueo”.

El caso de A Illa es todavía más particular: “En sete quilómetros cadrados e aínda non 5.000 habitantes, A Illa de Arousa non ten capacidade de absorber o impacto desta norma. Máis do 80% da poboación activa depende do mar”, recuerda. Subraya además que “as concesións de bateas e marisqueo son o sustento de familias que levan xeracións traballando a mesma auga, cunha xestión que demostrou ser compatible coa conservación da Ría”. Y advierte del peligro real: “O risco non é abstracto: é o despoboamento dunha illa”.

También pide más concreción y fuerza al gobierno gallego. “Agora, tras coñecerse as alegacións presentadas por este Concello, a Xunta súmase á posición e fai seus os argumentos que outros traballaron. Benvida sexa a adhesión”, pero “que se poña a traballar de verdade”.

