O Castro se convierte en referencia gallega contra la discriminación por edad

Parte del público asistente a este acto, en la casa de cultura de Baión | Gonzalo Salgado

La asociación O Castro de Baión celebró hoy su primera jornada sobre el edadismo, la discriminación por razón de edad. El colectivo que preside Pepe Sabarís reunió en la casa de cultura de Baión a una larga lista de ponentes y conferenciantes, representantes de diferentes campos con incidencia en esta materia.

Así, durante toda la mañana, hubo intervenciones de expertos de los sectores desde el sanitario y psicológico, al asistencial, de cuidados, política, banca, medios de comunicación y pedagogía, entre otros. También hubo tiempo para el relato de vivencias personales y de plantear acciones como la importancia y efectividad de actividades intergeneracionales.

Durante la cita celebrada este jueves en la citada parroquia vilanovesa de Baión estuvieron presentes, además, representantes tanto de la Xunta, como de la Diputación y los ayuntamientos. Justamente, uno de los objetivos del encuentro es extraer conclusiones, que se perfilaron en grupos de trabajo tras las ponencias, que ahora serán trasladadas a las administraciones para tratar de buscar y mejorar políticas y servicios para prevenir y minimizar o eliminar los casos de discriminación por razón de edad.