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Meaño

Gardacostas decomisa más de 10.000 kilos de sardinas irregulares en Meaño por exceder los topes de captura

Redacción
16/04/2026 21:01
Parte de la mercancía intervenida
Parte de la mercancía intervenida
| Gardacostas
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El personal de los servicios de inspección de Gardacostas de Galicia procedieron a realizar un comiso de pescado esta semana en la localidad saliniense de Meaño.

En total, fueron 10.350 kilos de sardina irregular, por exceder los topes de capturas permitidas, explicaban hoy desde este departamento autonómico.

En concreto, el comiso se produjo en las instalaciones de una empresa frigorífica, durante el curso de un procedimiento rutinario de labores de inspección del servicio de Gardacostas.

El departamento comprobó que la mercancía intervenida procedería de un pesquero del cerco que habría superado la cuota máxima.

Tras el pesaje y demás labores de control realizadas durante la inspección ejecutada, se procedió a iniciar el correspondiente expediente sancionador.

Ahora, tras la incautación del pescado, las autoridades determinarán si es o no apto para consumo humano. En caso de que sí lo sea, el procedimiento habitual es entregar la mercancía a una entidad social, ya que la mercancía, aún irregular por exceso de tope, puede ser igualmente válida para el consumo.

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