A Illa ejecutará con fondos del GDR la esperada mejora del parque infantil de O Bao

El regidor, Luis Arosa, en un parque infantil, en imagen de archivo | D. A.

El Concello de A Illa llevará a cabo la esperada mejora del parque infantil de O Bao. Lo hará gracias a fondos europeos que llegan a través de una ayuda del Grupo de Desenvolvemento Local (GDR) O Salnés-Ulla-Umia, para financiar una actuación presupuestada en 23.000 euros, IVA incluido.

La obra prevé la instalación de tres nuevos juegos para los niños, como son una estructura multijuegos de grandes dimensiones, configurado como un complejo de cinco torres con tobogán, redes de trepa y túneles; así como un columpio doble y un balancín de resorte.

El plazo estimado para la ejecución de estos trabajos, una vez adjudicado el contrato, será de aproximadamente un mes y los elementos a instalar, además de las homologaciones necesarias, estarán “deseñados para resistir a contorna mariña, utilizando materiais como aceiro inoxidable e polietileno de alta densidad”, indican desde el gobierno insular.

El alcalde, Luis Arosa, valora que, “con esta nova inversión no parque de O Bao damos resposta a unha demanda social crecente”. “Somos conscientes de que a dotación actual era insuficiente para a cantidade de nenos e nenas que desfrutan deste espazo, especialmente nas fins de semana e no verán”, reconoce el primer edil.

Por eso, señalan desde el ejecutivo que “o noso obxectivo é claro: seguir mellorando os equipamentos públicos para elevar a calidade de vida na Illa”. “Queremos que os nosos nenos teñan espazos de lecer modernos, seguros e integrados na nosa contorna natural privilexiada”, añadió,

El primer edil concluye que “con estes novos elementos, non só fomentamos a actividade física e a socialización dende idades temperás, senón que tamén embelecemos un punto de entrada fundamental ao noso municipio”.