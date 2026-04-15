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Ribadumia

Ribadumia aprovecha la obra en la EP-9302 para construir nuevas aceras en el centro

La Diputación prosigue las actuaciones de asfaltado y mejoras en este vial provincial

B. Y. O Salnés
15/04/2026 19:28
El alcalde, David Castro, durante una visita a los trabajos
El alcalde, David Castro, durante una visita a los trabajos
| cedida
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El Concello de Ribadumia mejora la accesibilidad en el centro urbano con motivo de la actuación que está llevando a cabo la Diputación de Pontevedra en la carretera EP-9302.

Desde el gobierno local indicaron ayer que, aprovechando la obra que la institución provincial realiza en este vial, el Concello ejecuta la construcción de una acera en el casco urbano.

Señalan, así, que “a intervención municipal consiste na creación dunha nova beirarrúa, co obxectivo de mellorar a accesibilidade e a seguridade das persoas usuarias, especialmente dos peóns e das persoas con mobilidade reducida”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento “busca garantir un tránsito máis cómodo e seguro nunha vía moi utilizada”.

Colaboración institucional

Además, desde el ejecutivo ribadumiense valoran que “deste xeito, a colaboración entre administracións permite optimizar recursos e mellorar as infraestruturas viarias do municipio, contribuíndo a facer de Ribadumia un lugar máis accesible, seguro e adaptado ás necesidades da veciñanza”.

La Diputación, por su parte, prosigue a buen ritmo con la ejecución de las obras de reasfaltado y mejora de la citada carretera de titularidad provincial en este municipio.

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