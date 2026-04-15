Registros en Vilagarcía y Vilanova en una nueva operación contra el tráfico de drogas

Imagen de archivo de una operación contra el narcotráfico en la comarca Gonzalo Salgado

Una operación contra el tráfico de drogas incluyó esta mañana registros en Vilagarcía y en Vilanova. A la comarca de O Salnés se desplazaron agentes de A Coruña y no han trascendido, por el momento, datos concretos sobre el dispositivo, ni sobre posibles incautaciones o detenidos.

En Vilagarcía, estuvieron registrando un piso en Xoán Carlos I, en las inmediaciones de Ravella, con unidades de la Policía Canina.