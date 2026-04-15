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O Salnés

Registros en Vilagarcía y Vilanova en una nueva operación contra el tráfico de drogas

A la comarca de O Salnés se desplazaron agentes de la Policía Nacional de A Coruña

Olalla Bouza
15/04/2026 13:24
Imagen de archivo de una operación contra el narcotráfico en la comarca
Imagen de archivo de una operación contra el narcotráfico en la comarca
Gonzalo Salgado
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LICEO-620X50

Una operación contra el tráfico de drogas incluyó esta mañana registros en Vilagarcía y en Vilanova. A la comarca de O Salnés se desplazaron agentes de A Coruña y no han trascendido, por el momento, datos concretos sobre el dispositivo, ni sobre posibles incautaciones o detenidos.

En Vilagarcía, estuvieron registrando un piso en Xoán Carlos I, en las inmediaciones de Ravella, con unidades de la Policía Canina.

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