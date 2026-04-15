La Mancomunidade presenta un estudio técnico para decidir la opción más viable de tubería a O Grove

Una de las operaciones de reparación de la conducción actual, que sufre reiteradas averías y roturas | D. A.

La presidencia de la Mancomunidade de O Salnés presentará este jueves los resultados de un estudio que analiza técnicamente la opción que, todo parece indicar, semeja la más viable para renovar la maltrecha conducción de abastecimiento de agua potable hacia O Grove. Esta presentación se hará además por partida doble. Una primera, para los medios de comunicación y, ya por la tarde, formalmente, al Pleno de la entidad comarcal en Exposalnés, con el ánimo de que la conozcan al detalle tanto alcaldes como demás vocales de los nueve municipios.

El presidente del organismo supramunicipal, David Castro, explicaba ayer que actualmente “non se descarta” ninguna opción: “Refozar a tubería” existente” es una vía que sigue sobre la mesa. “Esa pódese facer e é perfectamente válida”, como lo es, aseguró, la alternativa que analiza el estudio que se hará público esta semana. Esta no es otra que la creación de una nueva canalización, aprovechando la ejecución de la obra de creación de una pasarela peatonal prevista por el Ayuntamiento de Sanxenxo en la zona de A Lanzada.

“Non se descarta ningunha, estanse a estudar” ambas opciones y el estudio que se conocerá este jueves solo plantea “unha das opcións” existentes. Esta segunda vía es posible, aseguró, justamente, porque se abre la vía de “actuar ao mesmo tempo” mientras se ejecuta la pasarela. “Se non houbera esa casuística, non se falaría desta posibilidade”, reconoce el también alcalde de Ribadumia.

Cuestión técnica y de dinero

Así pues, elegir cuál de las alternativas será la más adecuada es una cuestión que la entidad comarcal deberá decidir teniendo en cuenta el peso de dos condicionantes claves: la viabilidad técnica, por un lado, y la económica, por otro.

De hecho, el popular David Castro advierte que “a decisión non está tomada e hai que buscar financiación. Non é algo que se poida facer de hoxe para mañá”.

Por ello, quiere dar cuenta a todos los vocales “da xestión feita”, porque “nunca se fixera un traballo exhaustivo” sobre esta tubería de la que tanto se lleva hablado, reconoció.

En el Pleno también se tiene previsto abordar más trabajo técnico y político realizado por la Mancomunidade de O Salnés en materia de infraestructuras hidráulicas, desde las auditorías practicadas a las redes, a las inversiones en la planta de Treviscoso, entre otras.

“Coido que estamos na boa senda”, valoró Castro sobre el trabajo hecho por su equipo y el personal técnico y que también reconoce que el problema de la tubería de O Grove, que sufre reiteradas roturas, se incrementa además en verano por el aumento poblacional estacional.