La Feira da Familia de Ribadumia alcanza la XVI edición en favor de la inclusión y el ocio saludable

Un momento de la presentación del programa | cedida

El Concello de Ribadumia presentó hoy la que será XVI edición de la Feira de Familia, que tendrá lugar el día 10 de mayo, entre las 16:30 y las 20:30 horas. Será en el entorno del Consistorio o, si llueve, en el pabellón municipal, con la idea de seguir apostando por una jornada para “fomentar a convivencia familiar e veciñal, os valores de inclusión, hábitos saudables e para dinamizar a vida social do Concello”, indicó el alcalde, David Castro.

La entidad local prepara así un “programa moi completo” para niños y familias, para “reforzar os lazos entre nenos e maiores e entre veciños e fomentar o coidado das familias”.

Habrá juegos populares, hinchables y una merienda a base de productos saludables. Todo es gratuito, pero quienes quieran participar en la merienda, deberán inscribirse previamente en los Servizos Sociais del Concello, antes del 7 de mayo.

También volverá a haber presencia de stands informativos de asociaciones y entidades de acción social del municipio y comarca. Justamente, este es otro de los objetivos: que “familias diversas” encuentren y contacten con colectivos que puedan representar sus intereses.

El Concello cuenta además con la colaboración de la Diputación de Pontevedra que, a través del programa +Escénicas, permitirá disfrutar en esta jornada del espectáculo ‘Cantando con Pinocho’, un show de cuentacuentos con música en directo.