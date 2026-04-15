El Polo de Vilanova promovió la creación de una treintena de empresas y 340 proyectos

La diretora xeral de Traballo Autónomo visitó hoy Vista Real | Mónica Ferreirós

El Polo de Emprendemento que la Xunta tiene en el pazo Vista Real de Vilanova de Arousa lleva atendidos unos 340 proyectos y promovido la creación de alrededor de una treintena de empresas desde su puesta en marcha, en noviembre de 2024. Así lo señalaron hoy desde la administración autonómica, con motivo de la visita de la directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño.

La representante de la Consellería de Emprego participó en el Demoday que la Aceleradora de Economía Social Xunta Impulsa desarrolló en el pazo vilanovés y destacó la “variedade” de las iniciativas participantes que hoy presentaron sus proyectos ante un jurado.

Los proyectos

Estos proyectos presentados hoy proceden de toda Galicia y predominan las iniciativas del ámbito educativo y cultural, así como las que dan protagonismo al rural y a la naturaleza en el campo de la producción agroalimentaria, de la gastronomía, del ocio y de la cosmética, entre otros. También está representado al campo del deporte, el del bienestar y el sector tecnológico.

La aceleradora de economía social se desarrolló tanto con sesiones presenciales en el Polo vilanovés como en otras telemáticas, para culminar en este acto final de puesta en valor de las iniciativas y de los avances alcanzados gracias a las sinergias entre los participantes, con el fin de consolidar la fórmula de la economía social como generadora de empleo.