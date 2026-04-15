A Illa solicita fondos a un programa de la Xunta para la mejora de la calle Viña Tinta

El regidor, Luis Arosa, avanzó los detalles del proyecto | Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa de Arousa presentó formalmente una solicitud de subvención al amparo del Plan Camiña Rural 2026-2027 de la Xunta para llevar a cabo el proyecto de mejora integral de la calle Viña Tinta. Esta actuación, redactada por los servicios técnicos municipales, tiene como objetivo corregir el deterioro del pavimento, explicó hoy el alcalde, Luis Arosa.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 55.781,00 euros, IVA y un plazo de ejecución de un mes. Prevé actuar sobre una longitud de 814,80 metros. Las obras incluirán la limpieza de márgenes y cunetas, la aplicación de una nueva capa de rodadura de mezcla asfáltica en caliente de cinco centímetros de espesor y la renovación integral de la señalización horizontal.

“Con esta solicitude damos un paso máis na nosa folla de ruta para garantir que todas as vías do noso concello, tanto as do centro urbano como as das zonas máis periféricas, estean en condicións óptimas de seguridade e comodidade para a veciñanza”, valoró el regidor. “Non se trata só de botar unha nova capa de asfalto, senón de realizar unha intervención integral. O noso obxectivo é claro: mellorar a calidade de vida dos residentes e a seguridade de todos os usuarios”, concluyó.