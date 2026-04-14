Sanxenxo, O Grove y Cambados recibirán ayudas para mejorar sus estaciones de autobuses

Imagen de archivo de la estación de autobuses de Cambados Gonzalo Salgado

El Consello da Xunta aprobó ayer un plan estratégico para mejorar la eficiencia energética en un total de 19 estaciones de autobuses con un presupuesto estimado de 7,7 millones de euros. Entre ellas se encuentran las infraestructuras de los concellos de Sanxenxo, O Grove y Cambados.

El objetivo de esta iniciativa es transformar las estaciones y convertirlas en espacios más eficientes y con mejores condiciones, tanto para las personas usuarias como para el personal.

Las infraestructuras en las que se llevarán a cabo estas reformas comparten entre ellas que fueron construidas entre 1987 y 2003 y que presentan sistemas energéticos poco eficientes.

Dentro de los trabajos de este plan se llevará a cabo el aislamiento de las fachadas y las cubiertas, la sustitución de la carpintería y la mejora de la hermeticidad. Además, se instalarán nuevos sistemas de iluminación, sistemas de climatización eficientes y renovables y, entre otras cosas, paneles fotovoltaicos.

Dos fases

El plan estratégico de la Xunta se estructura en dos fases. La primera de ellas arrancará este año y se alargará hasta el 2028 y actuará en seis estaciones, entre ellas la de Sanxenxo. El presupuesto para su ejecución es de casi 3,8 millones de euros.

La segunda arrancará en el 2027 y tiene previsto mejorar un total de trece estaciones con una inversión que supera los 3,9 millones de euros. Entre estas infraestructuras se encuentran las de Cambados y O Grove.