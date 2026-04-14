El PSOE solicita medidas de calmado del tráfico en la Avenida Juan Carlos I

Concejales de la oposición durante una sesión plenaria en Vilanova | Gonzalo Salgado

La Corporación municipal de Vilanova debatía anoche en Pleno tres mociones presentadas por la oposición. Los socialistas plantearon dos, una sobre medidas de tráfico y otra sobre patrimonio.

En la primera de ellas solicitaban la elaboración de un informe, bien por la Policía Local o por los servicios técnicos municipales, sobre la situación de tráfico en la Avenida Juan Carlos I. Desde el PSOE argumentan que “se viene observando de manera reiterada la circulación de vehículos a una velocidad superior a la permitida en vías urbanas”, concretamente en este vial.

Por ello, la moción también planteaba que el informe solicitado “se analice la viabilidad de implantación de medidas de calmado de tráfico, tales como resaltos, pasos de peatones sobreelevados u otros dispositivos homologados, conforme a la normativa técnica vigente y criterios de seguridad vial”.

En el texto sobre patrimonio se interesaba instar a la Xunta a “revisar as modificacións introducidas” a la Lei de Patrimonio Cultural, “especialmente no relativo aos bens culturais catalogados e aos contornos dos Camiños de Santiago”.

El BNG, por su parte, presentó un texto sobre la promoción de espacios verdes. Recordaron que en mayo de 2024 se aprobó en Pleno una moción anterior en este sentido y consideran que, desde entonces, no se ejecutaron sus acuerdos, por lo que reiteraron la necesidad de actuar en este sentido. Además, insisten en diseñar zonas verdes y plantar también especies ligadas a las obras de Valle-Inclán y hermanos Camba.