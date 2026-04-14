Programan una jornada con el sector turístico ante el tirón previsto por el eclipse solar

Una actividad de observación en la comarca, en imagen de archivo | D. A.

La Diputación de Pontevedra organiza el lunes 20 una jornada para el sector turístico centrada en el eclipse solar de 12 de agosto. La jornada tendrá lugar desde las 13 horas, en el Palacete das Mendoza, sede de Turismo Rías Baixas, y contará con una explicación del eclipse solar, el avance de novedades en el marco del nuevo producto del llamado astroturismo diseñado por el organismo provincial y una práctica in situ de observación solar en el exterior. Esta actividad se completará con otra alrededor del acontecimiento astronómico que estará dirigida técnicos de turismo y tendrá lugar el 30 de abril en Forcarei.

El objetivo principal de la Diputación es impulsar una gestión ordenada del astroturismo y coordinar al sector turístico con motivo del eclipse solar de agosto.

Para el organismo provincial, la formación resulta clave para que empresas, oficinas de turismo y personal técnico dispongan de criterios comunes, información rigurosa y pautas de actuación ante un evento de gran afluencia, con la finalidad de que el sector pueda organizar experiencias seguras y descentralizadas.

También se entregará material divulgativo y se explicará la red de puntos de observación del eclipse solar en la provincia de Pontevedra, así como el trabajo con los ayuntamientos dentro del producto turístico ‘Baixo o ceo das Rías Baixas’. Posteriormente tendrá lugar una salida al exterior del Palacete para realizar una práctica in situ de observación solar de la mano de la Fundación Cielo. La sesión concluirá con un turno para preguntas y debate para estudiar las necesidades del sector alrededor del eclipse solar. .