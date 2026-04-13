Vilanova cede por quince años más la antigua unitaria de O Carballo a O Castro de Baión

Parte de los integrantes de la entidad, en su sede social | Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova de Arousa aprobó la ampliación de la cesión de la antigua escuela unitaria de O Carballo en favor del uso que de ella hace la conocida asociación cultural O Castro en esta parroquia de Baión.

Ante el vencimiento del plazo de la anterior cesión de uso concedida en favor de este colectivo que tiene su base social en el mismo lugar de la parroquia, la directiva de la entidad asociativa solicitó formalmente al Ayuntamiento la ampliación de dicha cesión de uso.

El objeto de esta petición es poder seguir realizando en estas dependencias, de titularidad municipal, las actividades habituales del colectivo. La ampliación de la cesión se hace por una duración de quince años.

Con motivo de esta aprobación, el Concello hizo público ayer, a través del boletín oficial de la provincia, el correspondiente anuncio. De esta forma, el procedimiento abre ahora un plazo de quince días hábiles para información pública, contados a partir de hoy.

Importante actividad

O Castro de Baión es una de las asociaciones más veteranas y con mayor número de asociados de Galicia.

Actualmente sigue potenciando su servicio de voluntariado de atención a personas mayores, con nuevos servicios y actividades. Además, ultiman un congreso sobre el edadismo, a nivel autonómico, que tendrá lugar este jueves con expertos de varios campos.

La asociación colabora desde hace años con Unicef y realizan un sinfín de actividades culturales y de ocio regularmente cada año.