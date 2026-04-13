Tragsa ultima una mejora de las pistas de la parcelaria de Lois-Montes de Ribadumia

Una vista del rural ribadumiense, en imagen de archivo | Gonzalo Salgado

La Empresa pública de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) ultima un proyecto de mejora de pistas forestales en terrenos pertenecientes a la zona de concentración parcelaria de Lois-Montes de Ribadumia. Con tal motivo, ha abierto un procedimiento de licitación para contratar el suministro de zahorra para la obra, que cuenta con un presupuesto base de 99.345,44 euros.

Se trata de una actuación encaminada a la mejora de los accesos hacia las fincas de sustitución y otras obras complementarias en esta zona de concentración parcelaria que, además, cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

Con la contratación se garantizará la entrega de la zahorra necesaria, compuesta de gránulos, gravilla, polvo de piedra, guijarros, grava, piedras partidas y machacadas, así como mezclas de piedra, arena-grava y demás agregados. El plazo de ejecución del contrato es de siete meses.

Más de 1.500 propietarios

El la concentración parcelaria de Lois-Montes de Ribadumia afecta un total de 716 hectáreas y a 1.515 propietarios de terrenos, siendo la mayor ejecutada en el municipio. Todavía no está cerrada, aunque sí ya en fase de acuerdo.