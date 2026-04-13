O Salnés circula sobre dos ruedas: crece la venta de eléctricas gracias al programa EBici

Bicicletas eléctricas en la tienda Deportes Rodas, en Vilagarcía de Arousa MONICA FERREIROS

Desde el año 2023 la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, impulsa el programa EBici que busca fomentar el uso de las bicicletas eléctricas entre la población mediante una línea de ayudas económicas para su adquisición, englobando los modelos de pedaleo asistido, de mano híbrido o eléctricas para sillas de ruedas. En la vigente convocatoria, para el 2025 se destinaron hasta un millón de euros, mientras que para el 2026 son 700.000 euros, de los cuales ya quedan menos de 200.000, según señalan desde Deportes Rodas, en Vilagarcía.

Las primeras convocatorias de la iniciativa “fueron una locura, de a lo mejor acabarse el saldo en un mes”, destacan en Vilagarcía

El principal objetivo de la iniciativa es tratar de minimizar el uso del coche particular e impulsar los modos de transporte no motorizado en el ámbito urbano e interurbano, buscando cambiar los hábitos de movilidad, al mismo tiempo que reducir las repercusiones sobre el entorno natural, apostando por modos de transporte sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente y saludables para los gallegos.

Desde su puesta en marcha, son múltiples los negocios adheridos en todas las provincias gallegas, entre los que también se encuentran varios de la comarca de O Salnés, concretamente en los municipios de Vilagarcía de Arousa, Cambados, Sanxenxo y O Grove, y que afirman el impulso de ventas gracias al paquete de subvenciones.

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En Electricidade Elesma, en la península meca, aseguran que las compras de eléctricas han crecido considerablemente, “ao mellor hasta nun 60% grazas ao programa desde as primeiras convocatorias”, exponen. En lo que va de la actual edición, que abarca desde el 16 de mayo de 2025 y hasta el 13 de noviembre de 2026 (o hasta cuando se agoten los fondos), estiman haber vendido unas 90 bicicletas, sobre todo durante el año pasado, pues en cuanto a los primeros meses de este admiten que la actividad ha estado bastante parada, aunque confían en que comience a activarse ahora. “En O Grove sempre houbo bastante cultura da bici”, comentan.

En Deportes Rodas concuerdan con este importante crecimiento de las compras, destacando que las primeras convocatorias del EBici “fueron una locura, de a lo mejor acabarse el saldo en un mes”. En esta línea, señalan que el periodo mayoritario de ventas suele situarse entre Semana Santa y el mes de septiembre, cuando el buen tiempo acompaña de manera más sostenida.

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Respecto al perfil de los compradores, los establecimientos coinciden en que los predominantes suelen ser personas adultas de entre 40 y 60 años, y que tanto ellas como ellos se animan a hacerse con una bicicleta eléctrica. Aunque de vez en cuando también suele haber algún joven o adulto mayor de 70 años.

Con la línea de ayudas los gallegos pueden llegar a ahorrar entre 500 y 700 euros en bicicletas cuyo valor oscila entre los 1.500 y 2.500 euros. Para ello, tan solo es necesario cumplir una serie de requisitos –disponibles en la web de la Consellería de Presidencia– y, en el momento de la compra, firmar un documento de consentimiento y pagar mediante transferencia bancaria. Después, todo el proceso de tramitación de la subvención lo realiza la propia tienda.

Los establecimientos aseguran que el proceso es bastante sencillo y que hasta ahora no registraron importantes problemas al respecto. Aunque en Todo Bici, en Sanxenxo, sí señalan recibir alguna que otra solicitud de vuelta por pequeños cambios en los trámites y tener que repetir el proceso de nuevo, situación que, comentan, también vivieron otros compañeros. En consecuencia, esto llegó a perjudicarles con algunas ventas.