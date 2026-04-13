La comunidad educativa de Meaño se moviliza ante el la "alarma" por el impacto de las pantallas
Familias, integrantes de los centros escolares y las ANPA de Meaño anuncian una concentración para este miércoles ante la “alarma entre as familias e pediatras polo impacto das pantallas”.
Así, con motivo del Día Mundial del Niño, se concentrarán a las 14 horas en la Praza do Concello para “esixir protección ante o uso temperán da tecnoloxía e o seu impacto na saúde mental dos menores”. La iniciativa “conta co aval da evidencia científica, a Asociación Española de Pediatría e o movemento estatal Adolescencia Libre de Móviles”.
“Esta mobilización non nace do azar, senón da evidencia científica que xa sinalan entidades como a Asociación Española de Pediatría, a Sociedade Española de Neuroloxía Pediátrica e o Colexio Oficial de Psicoloxía de España”, añaden.
Más de cuarenta familias del municipio “xa se integraron no Pacto Familiar para atrasar a entrega do primeiro móbil. Esta acción enmárcase no programa ‘Familias Reconectando nun Clic’ que busca dotar aos pais e nais de ferramentas reais para non deixar aos seus fillos sós ante un entorno dixital que xa está a ser regulado en países como Francia, Reino Unido ou os EEUU pola súa perigosidade”, concluyen.