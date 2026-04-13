El turismo internacional creció casi un 28% en los últimos tres años en O Salnés

Bañistas en la playa de Silgar, en Sanxenxo Mónica Ferreirós

O Salnés es una de las comarcas punteras en el norte peninsular cuando se habla de turismo. Un sector clave para la economía de los nueve ayuntamientos que la conforman, pero que viene caracterizado históricamente por la estacionalidad y el turismo nacional, especialmente dentro de la propia provincia o cercanas —A Coruña y Ourense—, pero también de otras como Madrid o Asturias, principalmente. Sin embargo, es una tendencia que, aunque se mantiene, es ya menos pronunciada con el paso del tiempo y del trabajo promocional encabezado por el sector privado y el público, tanto a través de la Mancomunidade do Salnés como desde los propios concellos.

Así, una nueva estadística experimental publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) —que mide, a través de la señalización de los teléfonos móviles, el número de turistas que reciben los municipios y su procedencia— constata que el turismo extranjero en la comarca saliniense viene experimentando un importante incremento en los últimos ejercicios. Así, en 2025 O Salnés recibió un 27,98% más de estos visitantes con respecto a tres años antes, en 2022 —cuando el cese de las restricciones por la pandemia reactivó el turismo—.

Un crecimiento que, aunque es sostenido en todos los meses del año, se vuelve más evidente en la temporada baja, siendo así el visitante extranjero un perfil estratégico para lograr la ansiada desestacionalización. Y es que precisamente en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre —considerados como los más flojos en cuanto al turismo— el número de estos visitantes aumentó en 2025 un 59,88% con respecto a 2022, contabilizándose así 15.683 personas, según el INE, siendo febrero el mes más flojo con 3.066 visitantes internacionales y diciembre el que más crece (desde los 3.072 en 2022 a los 4.790 en el mismo mes de 2025),

Cifras ya a tener en cuenta, pero que se quedan pequeñas cuando se comparan con los meses estivales. Y es que solo en el mes de julio ya se iguala el número de visitantes llegados a la comarca en la temporada baja y en agosto esa cifra se dispara hasta los 25.712 visitantes internacionales.

Más de 108.000 en 2025

Sumando así todos los meses del año 2025, a la comarca llegaron 108.273 turistas residentes en el extranjero, frente a los 84.596 que lo hicieron tres años antes. Por municipios, Sanxenxo es la clara referencia en turismo internacional, con 47.057 visitantes de origen extranjero durante 2025, lo que supone un 43,46% del total de la comarca. Agosto vuelve a ser el mes de mayor atracción, con 13.693, y febrero el que menos, con 889. Sin embargo, los datos corroboran también que la temporada alta se extiende más meses de lo que venía siendo habitual. En septiembre, el municipio recibió a 7.285 extranjeros y en junio 5.820, por ejemplo.

Circunstancia que ocurre también en el caso del segundo concello con más empuje turístico, O Grove, que supera el millar de turistas internacionales en 2025 desde mayo hasta octubre, cuando la Festa do Marisco supone un importante polo de atracción, aunque agosto sigue siendo el mes por excelencia, con 3.623 personas. Vilagarcía —con números muy estables durante todo el año— y Cambados también registran importantes subidas en el número de visitantes internacionales durante este periodo de tiempo, al igual que A Illa, con un 24,5% más desde 2022.

Cabe señalar, no obstante, que la medición de turistas en esta estadística está sujeta a limitaciones operativas. Así, debe tenerse en cuenta que estos datos identifican un viajero no residente a través de la posición de un dispositivo móvil contratado con un operador extranjero que se conecta a una red de un operador español. De este modo, pudiera darse el caso de que una misma persona viaje con dos o más terminales y sería contado dos o más veces, respectivamente, o que viaje sin ningún terminal móvil o lo mantenga desconectado a una red de un operador nacional, en cuyo caso, no sería detectado y, por lo tanto, no sería contabilizado en esta estadística. Además, este turista (su dispositivo móvil) es contabilizado en el mes en el que abandona España aunque su entrada se haya producido en algún mes anterior.

En cualquier caso, es una de las medidas más fiables para controlar el número real de turistas y que ya utiliza, por ejemplo, la Mancomunidade a través del Big Data de Orange.

Portugal, principal país emisor

En cuanto a la nacionalidad de los turistas que residen en el extranjero y que visitaron la comarca en algún mes del año 2025, despunta especialmente Portugal. Así, solo en el mes de agosto de 2025, 8.211 portugueses (de un total de 13.693 turistas internacionales) visitaron Sanxenxo. Francia y Reino Unido se posicionan también alto en una lista que completan otros países europeos como Alemania, Suíza, Bélgica o Países Bajos, además de Estados Unidos, que es la primera nación por número de visitantes no europea en la comarca.