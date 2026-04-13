Dos años de Cineclub en A Illa: 77 cintas proyectadas, más de 3.000 espectadores y aumento de asociados
El Cineclube Entrecortiñas de A Illa de Arousa cumple este mes de abril dos años de trayectoria. Y con tal motivo, continúa con una programación especial, al tiempo que desde el colectivo hacen una valoración muy positiva de las cifras y logros alcanzados durante estos dos años de trayectoria.
El proyecto de Entrecortiñas comenzó el 14 de abril de 2024. Entonces eran solo siete socios y hoy alcanzan ya los 116. “Xuntos fixemos posibles 77 proxeccións e máis de 3.000 espectadores pasaron pola confortable sala do auditorio da Arousa”, donde el Concello colabora cediendo el uso de la instalación municipal.
Por ello, desde la directiva no se olvidan de los agradecimientos y apoyos recibidos en este tiempo. “Queremos agradecer a axuda do Concello da Illa de Arousa”, indicaron con motivo de esta efeméride.
Además, también extendieron esa gratitud al público que ayuda a mantener vivo este proyecto. “Nestes dous anos sentimos unha gran acollida polo público”. “Agardamos seguir medrando e que nos acompañedes nesta aventura”, indicaron hoy.
Nueva proyección
La programación del Cineclubno se detiene. “Seguimos celebrando os dous aniños do Cineclube Entrecortiña e este
venres 17 de abril ás 20 horas no auditorio da Illa de Arousa” proyectarán ‘Kon-Tiki’, “estades todos convidados”, en una cita con entrada gratis y libre hasta completar aforo.
La cinta de esta semana
Desde la organización indican que “Kon-Tiki é o nome co que se bautizou a balsa de madeira utilizada por seis tripulantes, liderados polo novo antropólogo Thor Heyerdahl, na súa expedición de 1947 polo Océano Pacífico, dende Perú ata a Polinesia”.
“Con só a axuda do vento e as correntes mariñas, e nunha balsa construída cos mesmos medios e materiais da época precolombina, Heyerdahl e a súa tripulación emprenderon unha das viaxes máis sorprendentes do século XX”, añaden desde Entrecortiñas.
La cinta, “gañadora do Óscar á Mellor Película Documental” es además, “unha apaixonante aventura de 101 días ao longo de case 8000 quilómetros polo Océano Pacífico, rexistrada polos seus tripulantes para a posteridade neste impresionante documental. Unha fazaña convertida en verdadeiro símbolo nacional noruegués”, concluyen desde Entrecortiñas, animando así a todos los isleños y visitantes interesados en sumarse a la proyección gratuita del film elegido para el pase de esta semana en el auditorio insular.