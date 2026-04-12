Paradela dio buena cuenta del gran bollo pascual de 6.000 huevos en honor a San Gregorio
La parroquia celebró uno de sus días grandes con buena afluencia para la degustación, el momento central
Alrededor de un millar de raciones se despacharon hoy en el Campo da Boca en Paradela para dar cuenta del más famoso, y gigante, bollo pascual del mundo: el que cada año se hornea con más de 6.000 huevos y que hace tiempo ya que había conseguido su reconocimiento del Libro de los Récords.
Con este atractivo culinario central, la jornada en honor de San Gregorio congregó una vez más a centenares de personas para disfrutar de la misa campestre y de la comida posterior.
La tarde dio paso a las actuaciones de la Banda de Música da Vertula, del Dúo Galán y del Dúo Marema, además de la del grupo folk Lume na Lareira.
El programa de fiestas comenzó el pasado jueves con misas en honor al santo y siguieron el viernes con más actos litúrgicos y la primera de las verbenas, con las orquestas La Mecánica y Panorama.
El sábado hubo espectáculo infantil, exhibición de Zumba de las Mulleres Rurais O Pazo y la segunda de las verbenas programadas, con las actuaciones de las formaciones Los Satélites y París de Noia.
La comisión de fiestas que preside Fernando Silva despide así otra edición con gran éxito tanto de cartel, como de respuesta del público asistente.