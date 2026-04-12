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Meis

Paradela dio buena cuenta del gran bollo pascual de 6.000 huevos en honor a San Gregorio

La parroquia celebró uno de sus días grandes con buena afluencia para la degustación, el momento central

Redacción
12/04/2026 22:14
El bollo fue uno de los grandes atractivos de la jornada
El bollo fue uno de los grandes atractivos de la jornada
| Aitana Vidal
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Alrededor de un millar de raciones se despacharon hoy en el Campo da Boca en Paradela para dar cuenta del más famoso, y gigante, bollo pascual del mundo: el que cada año se hornea con más de 6.000 huevos y que hace tiempo ya que había conseguido su reconocimiento del Libro de los Récords.

Con este atractivo culinario central, la jornada en honor de San Gregorio congregó una vez más a centenares de personas para disfrutar de la misa campestre y de la comida posterior.

La tarde dio paso a las actuaciones de la Banda de Música da Vertula, del Dúo Galán y del Dúo Marema, además de la del grupo folk Lume na Lareira.

El programa de fiestas comenzó el pasado jueves con misas en honor al santo y siguieron el viernes con más actos litúrgicos y la primera de las verbenas, con las orquestas La Mecánica y Panorama.

El sábado hubo espectáculo infantil, exhibición de Zumba de las Mulleres Rurais O Pazo y la segunda de las verbenas programadas, con las actuaciones de las formaciones Los Satélites y París de Noia.

La comisión de fiestas que preside Fernando Silva despide así otra edición con gran éxito tanto de cartel, como de respuesta del público asistente.

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