Arranca la obra de la pasarela de Rego do Alcalde, que estará lista en verano

Las autoridades, durante la visita al punto | cedida

La esperada obra de construcción de la pasarela peatonal en Rego do Alcalde ya está en marcha. Así lo anunció el alcalde, Gonzalo Durán, este fin de semana, en una visita al arranque de los trabajos junto a los diputados provinciales Jesús Vázquez Almuíña y el también edil vilanovés Javier Tourís.

La actuación está adjudicada en favor de Marconsa SL, por 336.236,49 euros, y cuenta con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses. Ahora se dio una estimación de final de obra hacia el mes de junio, pero Durán fue algo más prudente al hablar de “este verano”.

“A buen ritmo”

El regidor indicó que espera que la actuación pueda avanzar “a buen ritmo”. La semana próxima se fundirán las zapatas y, posteriormente, “viene ya la estructura. En un par de meses tendremos ya la pasarela”. “Estamos encantados de las obras salgan bien y queremos agradecer la aportación de la Xunta y de la Diputación”, en un proyecto financiado a través de fondos europeos y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sendas

El primer edil vilanovés destacó que, con esta pasarela, se completará el recorrido peatonal que une por la costa Vilanova con las localidades vecinas de A Illa y Cambados, un itinerario incluido además en el “Camino de la Costa y Mar de Santiago”.

Por su parte, el también teniente de alcalde, Javier Tourís, valoró en clave política que “seguimos cumprindo promesas que fixemos en campaña e que hoxe son unha realidade”. “Está claro que o equipo de Gonzalo Durán é o que fixo Vilanova andar”, destacó sobre el importante número de sendas para caminar que se habilitaron estos años. “Vilanova é un referente da mobilidade urbana e imos seguir mellorando a calidade de vida dos nosos veciños”, concluyó.

No es la única actuación destacada desbloqueada en esta zona litoral. Esta misma semana, la Xunta de Galicia sacó a información pública el procedimiento de otorgamiento de la concesión litoral que permitirá tender el nuevo colector de saneamiento por la zona de As Patiñas, hacia la estación depuradora de residuales de Cambados.

El proyecto contaba hace años ya con financiación y, aunque el servicio provincial de Costas había contemplado la posibilidad de su ejecución, el organismo a nivel estatal acabó descartando esa posibilidad, por la cercanía de la tubería al mar.

Finalmente, con el traspaso de mayores competencias litorales del Estado a la Xunta, la administración gallega autoriza ahora este proyecto para colocar la futura tubería.