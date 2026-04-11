Meaño recibirá a las bandas de Vilatuxe y de Barro en un festival con 400 localidades

El alcalde, la presidenta de la asociación cultural promotora y el director de la BUMM, en la cita de hoy | Aitana Vidal

El Concello de Meaño y la Asociación Cultural Unión Musical de Meaño presentaron hoy la que será ya la XXXIV edición del Festival de Bandas de Música en la localidad. Será el 25 de abril, en un “evento xa plenamente consolidado no calendario cultural e musical da comarca”, valoraron desde la organización.

En una cita con el alcalde, Carlos Viéitez, la presidenta de colectivo promotor, Olga Pérez y el director de la Banda Unión Musical de Meaño (BUMM), Diego Javier Lorente, se anunció que en esta edición participarán la Banda de Música de Vilatuxe, la Banda de Música de Barro y los anfitriones de la propia BUMM.

La programación

El programa dará comienzo a las 17 horas con el desfile de las tres formaciones desde el Consistorio, seguido de los conciertos, en el palco de la música. Para la asistencia del público, se habilitarán más de 400 localidades, en un espacio cubierto por una carpa, detallaron.

La ilustración del cartel de este año es obra de Claudia Fandiño, integrante de la propia Banda Unión Musical de Meaño, “o que reforza o carácter participativo e identitario do evento”. Para finalizar la jornada se celebrará un encuentro de convivencia entre los músicos participantes.

“O festival constitúe unha mostra do alto nivel das bandas de música e do seu papel fundamental na conservación e difusión da cultura musical”, destacaron. Además, con él “ponse en valor a importancia da música no municipio e a resposta do público, que ano tras ano avala este festival coa súa asistencia”.

La organización quiso expresar su agradecimiento a la Diputación, al Ayuntamiento y a los socios por su “apoio imprescindible”, así como a La Quinta de San Amaro, por la cesión del espacio para la presentación del festival, en la jornada de hoy.