El PP insiste en una “suba de impostos e taxas” en A Illa pese a la explicación del edil de Cuentas

Miguel Paz, con otros compañeros de partido, en un Pleno | Mónica Ferreirós

El PP de A Illa reiteró hoy lo que considera una “suba de impostos e taxas neste mandato nun 40% en A Illa”, pese a las explicaciones del teniente de alcalde y concejal nacionalista de Cuentas, Manuel Suárez. Mientras el integrante del bipartito señala que lo que subieron fueron únicamente impuestos y tasas impuestas desde la Xunta gobernada por los populares, estos a nivel local responsabilizan del incremento al gobierno municipal de PSOE y BNG.

“Por moito que Manuel Suárez se poña a facer gráficos e debuxos e a falar de cousas que non teñen que ver cos impostos, como a débeda municipal, hai unha suba clara e rotunda dos ingresos e da recadación fiscal na Illa dun 40% neste mandato, curiosamente xusto desde que o BNG se incorporou a este nefasto bipartito”, valoraron desde la oposición este sábado. “E isto non o dicimos desde o PP, senón que aparece recollida nos propios orzamentos deseñados e aprobados polo executivo PSOE-Bloque “.

Así, hicieron pública una tabla que muestra una presión fiscal de 409,90 euros en el 2023, último año del gobierno socialista en solitario, siendo en 2026 esa presión fiscal de 574,80 euros, indican.

El viceportavoz popular, Miguel Paz, replicó que “como ben di Manuel Suárez coa súa prepotencia habitual insoportable para a veciñanza no PP da Arousa, somos uns ignorantes”, ironizó, “pero para a súa tristeza sabemos contar e, aínda que non o crea, os veciños tamén”. “O dato mata o relato e todo o mundo en A Illa o sabe, porque viron as subas”, concluyeron desde el PP.