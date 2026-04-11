A Illa defiende su “singularidad” ante el nuevo reglamento de Costas que prepara el Gobierno

Pedro Blanco y Luis Arosa, durante la reciente reunión | cedida

El Concello de A Illa defiende, una vez más, la “singularidade” del municipio dada su naturaleza insular. Lo hace con motivo de otro texto normativo que afectará al litoral, un nuevo reglamento de Costas que prepara el Gobierno del Estado. Con este motivo, el alcalde, Luis Arosa, se entrevistó con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el ejecutivo municipal ha presentado ya una alegación al futuro texto normativo.

El delegado trasladó al alcalde socialista que “o Goberno de España vai reforzar a seguridade xurídica da actividade laboral no litoral galego co novo Regulamento de Costas”, trasladaron hoy desde la Delegación. La nueva redacción “responde á necesidade de adaptarse ao regulamento europeo e de garantir a seguridade xurídica das actividades económicas e a protección do litoral”. De esta forma, el anteproyecto “non vai impedir concesións nin reducir prazos”, “senón que adapta o procedemento para garantir a concorrencia competitiva”, afirman.

El anteproyecto cuenta con plazo de alegaciones hasta este miércoles, día 15, y el primer edil comunicó al Delegado que el Concello ya aprobó una, “na que se defende a singularidade de A Illa como municipio totalmente dependente do mar”.

Pedro Blanco comprometió el análisis de “todas as achegas que se presenten por parte das institucións, asociacións e cidadanía en xeral” y apeló a la “responsabilidade institucional” para evitar “alarmismos e incertezas innecesarias”, en lo tocante a los efectos que pueda tener la futura norma sobre ayuntamientos y empresas.