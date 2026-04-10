The Rapants se suma al cartel del Son do Mar

The Rapants en un concierto en Arousa este pasado verano Mónica Ferreirós

El grupo The Rapants se une al cartel del festival Son do Mar que se celebrará en Meaño los días, 22, 23, 25 y 25 de julio.

Su actuación está prevista para la jornada dedicada al pop, rock e indie, por lo tanto se subirán al cartel junto a Maldita Nerea, Marlon y Luis Fercán.

Para el resto de los días, la organización cuenta con un cartel muy variado. Así, el primer día estará dedicado a la mejor música de los 80, 90 y 2000 y, actualmente están confirmados los directos de OBK y Tam Tam Go.

Por su parte, el día que llenará Meaño de la mejor música latina y urbana (24 de julio), ya está completo con Kapo, Ovy on the Drums, Lia Kali y 9Louro.

Para la VII edición del Sachaso Rock, que se celebrará el 25 de julio, cuentan con los grupos Bala y la mítica y legendaria banda de rock Europe.

Venta de entradas

Como en años anteriores el festival Son do Mar ofrece la oportunidad de asistir a los conciertos de un único día o, si se prefiere, comprar el abono para todos ellos o, por ejemplo, para dos jornadas o tres.

Aquellos interesados en comprar una entrada pueden hacerlo directamente a través de la página www.sondomarfestival.com.