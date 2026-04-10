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O Salnés

The Rapants se suma al cartel del Son do Mar

El concierto será el 23 de julio

C. Hierro
10/04/2026 12:54
The Rapants en un concierto en Arousa este pasado verano
The Rapants en un concierto en Arousa este pasado verano
Mónica Ferreirós
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El grupo The Rapants se une al cartel del festival Son do Mar que se celebrará en Meaño los días, 22, 23, 25 y 25 de julio.

Su actuación está prevista para la jornada dedicada al pop, rock e indie, por lo tanto se subirán al cartel junto a Maldita Nerea, Marlon y Luis Fercán.

Para el resto de los días, la organización cuenta con un cartel muy variado. Así, el primer día estará dedicado a la mejor música de los 80, 90 y 2000 y, actualmente están confirmados los directos de OBK y Tam Tam Go.

Por su parte, el día que llenará Meaño de la mejor música latina y urbana (24 de julio), ya está completo con Kapo, Ovy on the Drums, Lia Kali y 9Louro.

Para la VII edición del Sachaso Rock, que se celebrará el 25 de julio, cuentan con los grupos Bala y la mítica y legendaria banda de rock Europe. 

Venta de entradas

Como en años anteriores el festival Son do Mar ofrece la oportunidad de asistir a los conciertos de un único día o, si se prefiere, comprar el abono para todos ellos o, por ejemplo, para dos jornadas o tres.

Aquellos interesados en comprar una entrada pueden hacerlo directamente a través de la página www.sondomarfestival.com. 

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