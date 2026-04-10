Suárez acusa al PP de “mestura de ignorancia e mala fe” y niega la subida de impuestos que señala la oposición
El teniente de alcalde y concejal de Cuentas defiende que es la Xunta quien incrementa sus tasas
El teniente de alcalde nacionalista y concejal de Economía en A Illa, Manuel Suárez, salió al paso hoy de la crítica del PP, que atribuye al bipartito una subida de impuestos. El edil de gobierno desmiente a la oposición y subraya que “os impostos levan dous anos conxelados” y añade que es “o PP na Xunta quen está a subir taxas como as de Sogama, o canon da auga ou as taxas portuarias”.
Por todo ello, valora Suárez como “espectáculo vergoñento” el “ofrecido pola oposición no Concello durante este mandato, que entra xa no seu último ano, marcado por unha mestura de ignorancia e mala fe”.
“Provocacións físicas”
El teniente de alcalde también aseguró que, pese a llevar tiempo “intentando non responder ás súas constantes provocacións, tanto verbais como físicas, a actitude da oposición non mudou. O último episodio consiste en afirmar que o goberno municipal está a subir os impostos, algo rotundamente falso”, afirma con rotundidad.
Las cifras
Suárez hizo públicos algunos datos para avalar su posición. “Os tributos municipais levan dous anos conxelados. Non se incrementou ningunha taxa nin imposto nos exercicios de 2025 e 2026, malia o aumento significativo de custos externos”. Así, continuó, “sirva como exemplo o caso de Sogama e a recollida do lixo, que practicamente duplicou o custo por tonelada tratada, pasando de menos de 70 euros no 2024 a preto de 120 euros para o 2026. A isto hai que engadir o impacto do Canon da Auga recadado pola Xunta de Galicia no recibo da auga, así como outras taxas que tamén dependen de administracións gobernadas polo PP, como é o caso de Portos de Galicia”. “Convén aclaralo, porque hai quen pretende xerar confusión entre a veciñanza”, remachó.
En este sentido, insistió en la existencia de estas tasas portuarias que afectan directamente a la comisión de fiestas y a los clubs deportivos. En total, “trátase de case 6.000 euros que pagan os veciños e veciñas da Arousa” al ente autonómico “para facer posibles celebracións como as Festas do Carme ou as festas gastronómicas, eventos que atraen visitantes, dinamizan a economía local e contribúen á subsistencia do tecido deportivo da vila”.
“Sobre todo isto, o Partido Popular non di absolutamente nada. Tampouco se pronuncia sobre cuestións fundamentais como o estado do centro de saúde, a situación lamentable da sanidade pública, a falta de oferta de Bacharelato na Arousa ou a necesidade de mantemento e renovación do paseo marítimo do Cantiño”, censura. Defiende además que el mandato se comenzó con dos millones de euros de deuda y “vai rematar reducíndoa a un millón”. Defiende así la gestión del gobierno local, sin haber subido impuestos y continuando con el esfuerzo inversor en proyectos.