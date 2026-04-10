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O Salnés

La Mancomunidade do Salnés equipa a la comarca de cargadores para bicicletas eléctricas

A. Louro
10/04/2026 20:24
Uno de los cargadores para bicis eléctricas instalado en Cambados
Uno de los cargadores para bicis eléctricas instalado en Cambados
Cedida
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Una apuesta por la movilidad sostenible para vecinos, visitantes y peregrinos. Este es el objetivo de la instalación y puesta en funcionamiento de nuevos puntos de recarga para bicicletas eléctricas en distintos puntos de la comarca por parte de la Mancomunidade do Salnés, financiada a través del Ministerio de Industria y Turismo por el proyecto “Puesta en valor del Origen de todos los Caminos Xacobeos: Camino del Mar de Arousa y Río Ulla”.

En total, se han instalado siete cajas de recarga en puntos estratégicos de la comarca, distribuidas en los municipios de Meis (Praza de España), Meaño (Praza Nova de Dena), Ribadumia (Concello), Cambados (Concello), Vilanova (Concello) y Vilagarcía (O Cavadelo), con el objetivo de dar servicio tanto a vecinos como a visitantes y peregrinos que recorren las rutas vinculadas al Camino de Santiago.

Así pues, el presidente de la Mancomunidade, David Castro,  destacó que “con estos puntos de recarga facilitamos el uso de la bicicleta eléctrica en toda la comarca, mejoramos la experiencia de quienes nos visitan y, al mismo tiempo, ofrecemos un servicio útil para la población local, avanzando hacia un territorio más eficiente y respetuoso con el medio ambiente”.

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