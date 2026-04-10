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Vilanova

Homenaje a Eros tras su muerte: el gato que acompañó a la comunidad del CEIP Viñagrande

B. Y. O Salnés
10/04/2026 20:28
La que fue mascota del colegio durante varios años
La que fue mascota del colegio durante varios años
| cedida
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El colegio Viñagrande de Deiro y el Refugio de Animales de Cambados rindieron homenaje a Eros, el gato que acompañó a alumnos y profesores durante años en el centro. Finalmente, el animal falleció hace unas semanas, de cáncer en médula espinal.

Ahora, la comunidad educativa realizó un acto en su memoria: “Los niños dedicaron palabras, dibujos y recuerdos a Eros, agradeciéndole todo lo que significó para ellos. La ceremonia estuvo marcada por la emoción, pero también por el agradecimiento por haber podido compartir tantos momentos con él”. Los pequeños le escribieron una carta y el acto incluyó también la plantación de un moral, “con el compromiso de toda la comunidad de mantener vivo el recuerdo de Eros, que seguirá formando parte de la historia y del corazón del CEIP Viñagrande”, valoran.

Eros llegó al CEIP de forma espontánea y, con el paso del tiempo, se convirtió en un compañero inseparable para los estudiantes.

“Su presencia ayudaba a crear un ambiente tranquilo, acompañando a los alumnos en momentos de estrés, participando en actividades del centro y convirtiéndose en una figura muy querida tanto por el profesorado como por las familias”, recordaron hoy.

El gato recibe el cariño del alumnado, profesorado y familias todos los días

La nueva vida de Eros: un gato que cambió el pulso de la comunidad educativa del colegio Viñagrande de Deiro

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