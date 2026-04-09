Vilanova recibe a alumnos castellanoleoneses interesados en aprender gallego

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, acompañó hoy a los escolares | Mónica Ferreirós

El albergue juvenil de As Sinas, en Vilanova de Arousa, recibió a un grupo de 65 estudiantes de Primaria que durante dos días visitan Galicia en el marco de las actividades vinculadas al programa de promoción del gallego en los territorios limítrofes de Castilla y León, que cuenta con el apoyo de la Xunta. El grupo, procedente del Bierzo y Sanabria, recibió hoy la visita, a su vez, de la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, que les deseó “que aprovechen y disfruten de esta experiencia para conocer nuestra tierra, acercándose aún más a nuestra cultura, a nuestra lengua y a nuestro paisaje, completando así la formación que desde su Comunidad los vincula con nosotros”.

Meneses resaltó además la colaboración entre las distintas áreas de la Consellería, como la Secretaría Xeral da Lingua, “para reforzar este tipo de propuestas que favorecen ambientes en los que impulsar el uso del gallego, poniendo a su disposición todos nuestros recursos”, refiriéndose así a las actividades de ocio que realizarán en las instalaciones de Vilanova, así como las visitas por la zona.

Este programa es una iniciativa del Ejecutivo castellano-leonés apoyada por la Xunta de Galicia al amparo de un protocolo de colaboración firmado en 2006 para potenciar los estudios de gallego, de carácter voluntario, en la enseñanza no universitaria en el Bierzo y en Sanabria. Se trata de unos estudios que cada vez están más consolidados, llegando en este curso 2025-2026 a las 1.207 personas matriculadas, casi 30 más que en el curso pasado, “afianzando de este modo el interés por el aprendizaje de la lengua y el compromiso del gobierno autonómico con su impulso más allá de la propia Comunidad”, valoran desde la Xunta.

Trece centros

Este año participan en esta formación trece centros de Educación Infantil y Primaria de la comarca del Bierzo y uno de la comarca de Sanabria, que suman 991 estudiantes. También se imparten clases en cuatro centros de Secundaria del Bierzo, con 158 alumnos, y en la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada, con 58 matrículas.

A las horas lectivas se le unen otras actividades extraescolares complementarias como las Letras Galegas y el viaje del alumnado participante para conocer Galicia, entre otras.