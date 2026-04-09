La Xunta apuesta por la valorización del residuo alimentario como ya se hace con el excedente de kiwi en Ribadumia

La conselleira, este jueves, durante su visita a las instalaciones de Kiwi Atlántico | Mónica Ferreirós

La Xunta quiere potenciar en Galicia una mejor gestión y aprovechamiento de los excedentes o residuos alimentarios, para darles otro uso e intentar reducir el volumen de comida que termina siendo tirada. El gobierno gallego puso hoy como ejemplo una estrategia que el grupo Kiwi Atlántico impulsa ya desde Ribadumia y eso motivó la visita a las instalaciones de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

La titular del departamento autonómico avanzó en O Salnés que el gobierno gallego adjudicará en breve un contrato para redactar el llamado Plan de Prevención y Gestión del Residuo Alimentario, con un presupuesto inicial de unos 170.000 euros.

La idea desde Ribadumia

Vázquez puso como ejemplo de circularidad la iniciativa puesta en marcha por Kiwi Atlántico y Galilyo para desarrollar un proyecto piloto de liofilización alimentaria, una técnica de conservación que elimina el agua de los alimentos mediante congelación y sublimación.

De este modo, a través de esta solución tecnológica, Galilyo convierte los excedentes alimentarios de Kiwi Atlántico en productos de alto valor añadido, como snacks de fruta liofilizada o deshidratada, un producto cada vez más popular entre los consumidores.

Un tercio de la producción

Desde la Consellería destacan la importancia de este tipo de prácticas, al recordar que “un terzo dos alimentos producidos en Europa non chega ao consumidor” y que “boa parte deses produtos, a pesar do ser aptos, non chegan aos circuítos por estética, loxística ou excedente” de producción.

En este sentido, Vázquez valoró que iniciativas como la de Kiwi Atlántico en Ribadumia “contribúen a un sistema alimentario máis eficiente e sostible revalorizando alimentos que, doutro xeito, se converterían en residuos”.

Desde la Xunta añaden, además, que “esta iniciativa permite verificar a viabilidade da solución industrial que oferta Galilyo —empresa promovida por Essence Food e integrada no grupo empresarial Kiwi Atlántico— para transformar os excedentes alimentarios” como ”produtos fóra de calibre, con baixo rendemento comercial ou preto de vencemento”, de productores, transformadores, distribuidores y grandes superficies, “en produtos de alto valor engadido”.

El plan autonómico permitirá disponer de un “diagnóstico específico sobre a xeración de residuo alimentario na Comunidade e desenvolverase un proxecto estatístico que permitirá contar, por primeira vez, con datos propios e homoxéneos” sobre esta materia, añadieron.