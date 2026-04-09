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Meis

La IV Carreira de Leo donará la mitad de su recaudación a la investigación del síndrome genético Ctnnb1

Redacción
09/04/2026 22:02
La pasada edición de esta cita solidaria, en 2025 |
La pasada edición de esta cita solidaria, en 2025 |
| Mónica Ferreirós
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La Carreira Solidaria de Leo alcanzará en este 2026 su cuarta edición y la organización reveló esta semana la primera de las asociaciones con las que colaborarán esta vez. Así, anuncian que el 50% de lo recaudado “irá destinado á investigación do síndrome Ctnnb1. Unha enfermidade xenética rara que afecta á fala, á mobilidade e ao desenvolvemento cognitivo”.

“Non ten cura, pero a investigación xa está abrindo portas” y “casos como o de Urban, en Eslovenia, están marcando camiño en terapias xénicas grazas á investigación da Ctnnb1 Foundation”, indican los promotores de la iniciativa.

“En Galicia hai polo momento catro nenos e nenas diagnosticados”, en Baiona; Lugo, Carballo y A Coruña. “Non son cifras, son vidas”, señalan los organizadores.

Animan a la participación

“Cada inscrición e cada dorsal suma para avanzar nesta investigación. A Carreira de Leo é iso: moita xente facendo cousas pequenas para conseguir algo moi grande”.

La cita será el próximo 4 de octubre, en el centro urbano de O Mosteiro, en Meis.

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