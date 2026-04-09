Diario de Arousa

O Salnés

Areeiro detecta aplicaciones irregulares de fitosanitarios y recuerda que pueden ser sancionadas

La central señala que se dieron con “ventos incompatibles”, suponiendo riesgo para el medio

B. Y. O Salnés
09/04/2026 22:27
Aplicación de producto en una parcela con viñas |
Areeiro
La Central Fitopatolóxica de Areeiro señaló en una nueva alerta emitida esta semana que, en algunos de los tratamientos contra el mildiu ejecutados en los últimos días, detectaron aplicaciones de productos fitosanitarios de forma irregular.

“Nalgúns casos este tratamento foi efectuado con ventos incompatibles cunha boa protección do viñedo e tamén coas responsabilidades cívicas cara as demais persoas e ecolóxica cara o medio”, señalan en esta comunicación.

Posibles sanciones

Además, recuerdan que “este tipo de aplicación está totalmente prohibida e pode ser obxecto de, canto menos, unha sanción administrativa”.

Añaden que, al aplicarse los fitosanitarios con estos vientos, “parte do produto non acadaría as plantas e polo tanto estas non estarán protexidas”. “Nestas situacións e tamén naquelas outras nas que non se efectuara ningunha aplicación e non se realicen seguimentos específicos, haberá que tratar” nuevamente.

Sobre la incidencia del mildiu, por ahora valoran que en las viñas visitadas por el personal “non detectamos ningún síntoma da enfermidade malia non terse efectuado tratamento algún na campaña”. “Tampouco recibimos información acerca da aparición de manchas noutros predios”. Con todo, “e aínda que as condicións meteorolóxicas non son as máis favorables debido en especial ás temperaturas, o momento da campaña, a climatoloxía rexistrada nos días pasados e os modelos matemáticos que manexamos apuntan a que terán que aparecer nestes días”.

Por todo ello, “nas parcelas comerciais máis desenvolvidas da nosa rede de seguimento” están ya aplicando tratamientos contra el mildiu.

 Temen que la situación empeore, además, con la llegada de más lluvia en los próximos días, lo que favorecería la proliferación del patógeno.

