Solo un 7% de los pisos en alquiler en O Salnés se ofertan por menos de 500 euros al mes

Las inmobiliarias cuentan con lista de espera para alquilar un inmueble Mónica Ferreirós

El número de pisos en alquiler, y sobre todo, aquellos que se ofertan para largas estancias ha disminuido considerablemente en los últimos años. A esta falta de vivienda, se le suma, el alto precio mensual por el que se ofertan estos inmuebles.

Un estudio realizado por Agalin, la Asociación Galega de Inmobiliarias, señala que el mes pasado, sumando los anuncios de seis de los nueve municipios que conforman la comarca de O Salnés, únicamente estaban disponibles en esta condición un total de 150 viviendas y solo once de ellas -el 7,3%- presentaban rentas de menos de 500 euros mensuales. En esta cifra no se tienen en cuenta, por tanto, los inmuebles disponibles en los concellos de Ribadumia, Meis ni Meaño.

Este dato, señalan desde la asociación, se extrae del análisis de los anuncios publicados a través del portal inmobiliario Idealista los días 23, 24 y 25 de marzo, y es inferior al recogido por la misma entidad en abril del 2024, momento en el que en las mismas localidades se ofertaban hasta 165 pisos en condición de alquiler y 26 bajaban de este importe.

Por municipios

El concello que lidera el listado con un mayor número de viviendas disponibles para ser alquiladas es Sanxenxo con 72 (hace dos años presentaba hasta 93). De ellas solo dos tienen un precio menor a los 500 euros al mes, dato que vuelve a ser menor al del 2024 en el que había siete en estas condiciones. La mayor parte de estos pisos que se ofertan en Sanxenxo, según los anuncios que se pueden ver en los diferentes portales inmobiliarios, están destinados alquileres vacacionales, lo que significa que no son opciones reales para personas que quieran vivir todo el año en la localidad, si no que están destinados únicamente a turistas.

Los dos siguientes municipios con un mayor volumen de viviendas en alquiler son Vilagarcía y O Grove con 29 y 21 pisos respectivamente. En este caso, la oferta en el municipio vilagarciano ha aumentado en 14 viviendas disponibles, dato que se relaciona con la construcción recientemente de nuevos edificios y la rehabilitación de otros destinados, en su mayoría, a la llegada de visitantes. Por su parte, en el concello meco la oferta bajó en el mismo número, ya que hace dos años se ofrecían un total de 35 pisos en alquiler.

En cuanto al precio en el que están disponibles, en Vilagarcía solo uno de ellos baja de los 500 euros al mes y en O Grove, en estas condiciones aparecen dos.

La oferta de pisos en alquiler en O Salnés es mínima Mónica Ferreirós

En la capital del albariño la oferta de alquiler es de tan solo de once pisos y ocho de ellos se anuncian por un precio que supera el medio millar de euros al mes. En 2024 el número de pisos era menor (6) y solo uno bajaba de ese importe.

Los dos últimos municipios analizados por Agalin son Vilanova y A Illa de Arousa. Mientras en el primero la oferta llega a los nueve pisos en alquiler (tres más que hace dos años) en el concello isleño únicamente se registraron durante esos tres días de marzo, ocho anuncios, lo que disminuye en dos viviendas las contabilizadas en el mes de abril del 2024.

Tanto en la actualidad como en años anteriores, el municipio vilanovés no presenta ningún piso con un precio menor a los 500 euros de mensualidad. Sin embargo, en marzo de este año en A Illa se registraron hasta tres en estas condiciones, cifra menor a la de dos años atrás, ya que en ese momento, todos menos uno (9) se ofertaban por ese precio a los arrendatarios.

En total, las cifras de marzo en la comarca de O Salnés, en cuanto a la oferta de inmuebles con un precio “bajo”, son muy inferiores a las recogidas por Agalin hace dos años. Del informe se extrae que en 2024 este porcentaje se duplicaba, llegando al 15,75%.

Lista de espera

La situación de la vivienda en alquiler en O Salnés ha provocado que en las diferentes inmobiliarias ubicadas en estos municipios cuenten con listas de espera de personas que buscan una vivienda para afincarse en uno u otro sitio.

“Todos los días recibimos al menos dos o tres llamadas preguntándonos por inmuebles que se puedan alquilar”, señala Miguel Novás, comercial de la inmobiliaria Xeira en Vilagarcía. Y continúa: “Hay jornadas en las que incluso podemos recibir hasta diez llamadas para consultar si tenemos algún piso en estas condiciones”.

Un anuncio de un piso en alquiler en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Esta situación, cuenta Novás, la viven todos sus colegas, independientemente de la ubicación en la que se encuentre su empresa dentro de la comarca de O Salnés. “Todos tenemos una larga lista de espera, no nos da tiempo a colgar el anuncio del piso”, indica.

En cuanto al precio, el comercial de Xeira que trabaja principalmente con propiedades en Vilagarcía, señala que los inmuebles que se ofertan por menos de 500 euros al mes son muy residuales. “Puedes encontrar algún piso, de una o dos habitaciones, pero son, por ejemplo, un tercero sin ascensor”, cuenta Novás. De esta manera, indica que la media de las viviendas anunciadas de dos habitaciones tienen un precio que ronda entre los 550 y los 600 euros y, por su parte, en los que tienen tres dormitorios, la mensualidad asciende a cincuenta o cien euros más.

Los precios, cuenta, cada vez están más igualados entre los distintas localidades. Así, señala que, actualmente, lo que un inquilino paga por un piso en Vilagarcía es muy similar a lo que se paga Vilanova. “Hace dos años el importe de la mensualidad podía tener diferencias entre estos dos municipios pero ahora, en inmuebles con las mismas condiciones, no la hay”.