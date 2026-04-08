La Xunta invierte más de 660.000 euros en cursos para desempleados impartidos en la comarca

Agustín Reguera visitó la Confederación de Empresarios en Cambados Cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó las instalaciones de la Confederación Provincial de Empresarios en Cambados, que imparte una nueva acción formativa para personas desempleadas (AFD) sobre atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales gracias a una ayuda de la Xunta de Galicia de más de 52.000 euros.

Así, en la provincia se desarrollarán cerca de 200 acciones formativas para desempleados por valor de cerca de 10,8 millones, mientras que en O Salnés están confirmados una quincena de cursos con un presupuesto de más de 660.000 euros.

El delegado recordó que la Xunta mantiene abierta hasta el 30 de noviembre, o hasta agotar el crédito, la convocatoria 2026-2027 de acciones formativas para personas en situación de desempleo que, dotada con un presupuesto de 60 millones, apuesta “pola flexibilización, a axilidade, a conexión co mercado e a atención á demanda efectiva das persoas beneficiarias para potenciar a súa empregabilidade e responder ás necesidades de talento das empresas”. Así, Reguera explicó que cada acción debe responder a una demanda real garantizando así una mayor facilidad para la inserción laboral de los alumnos.