La Xunta saca la concesión que Costas negó para poder enterrar el colector de Vilanova a Cambados

Uno de los recurrentes vertidos directos a la playa desde el alcantarillado, por alivio de un sistema obsoleto | Gonzalo Salgado

El Departamento Territorial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia lanza el procedimiento de otorgamiento de la concesión que permitirá ejecutar el nuevo colector de saneamiento entre Vilanova de Arousa y Cambados. Lo hizo ayer, con la publicación en el Diario Oficial de Galicia del anuncio por el que se somete a información pública esta concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, para la ejecución del proyecto de mejora de saneamiento.

Ahora, este trámite se somete a esta información pública durante un plazo de veinte días hábiles, contados desde hoy, para que cualquier persona que se considere afectada por dicha solicitud de concesión pueda formular, en su caso y por escrito, las alegaciones que estime convenientes.

La solicitud de ocupación de suelo en dominio público marítimo-terrestre, en la línea de costa, parte del Ayuntamiento de Vilanova, pero beneficiará a ambas localidades. En concreto, se trata de la ocupación de una superficie de 640,42 metros cuadrados.

El proyecto contó hace años ya con financiación. Se había recibido un visto bueno inicial de la delegación provincial de Costas en Pontevedra, pero el organismo central en Madrid había denegado finalmente la ocupación de este suelo a pie de playa al considerar que la tubería podía ejecutarse en otra ubicación fuera del área protegida. La decisión provocó una cascada de reacciones en 2022, pero pese a las presiones y escritos trasladados a Madrid, la negativa de Costas se mantuvo firme, bloqueando la ejecución de este nuevo colector.

El 2025, el año clave

El desbloqueo llegaría el año pasado, cuando el Estado transfirió a Galicia mayores competencias sobre el litoral. De esta forma, la Xunta, y no Costas, pasa a ser ahora la administración que autoriza o deniega este tipo de concesiones. Y el gobierno gallego ya había dado su compromiso para sacar adelante este proyecto, al tener constancia de los reiterados problemas de vertidos que causa el viejo colector y sistema de saneamiento en este litoral.

Justamente, a finales del pasado mes, Medio Ambiente y el Concello de Vilanova abordaron avances en la financiación de este proyecto, anunciando entonces que se sacaría en breve tiempo la concesión a información pública.

La obra superará los cinco millones de euros y permitirá renovar el colector que canaliza aguas fecales desde Vilanova, por la línea litoral de As Patiñas, hacia la depuradora de tratamiento en Cambados.