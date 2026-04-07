El yin y el yang de los camareros: La profesión más buscada y también la menos solicitada en O Salnés

Una camarera atendiendo una mesa en O Salnés GonzaloSalgado

El mercado de trabajo muestra una importante dualidad en la comarca de O Salnés: La de camarero, es la profesión más buscada por los que contrata, pero también es una de las que menos buscan quienes están a la espera de un empleo. Así lo muestra el boletín del mercado de trabajo del año 2025, que desglosa las actividades que generan más empleo en la comarca más turística de Arousa.

Un 24 por ciento de las personas afiliadas a la Seguridad Social tienen un contrato en hostelería, en concreto, sirviendo mesas y barra (ya que también aparecen las vinculadas a la cocina, que cuentan con mayor predilección entre los que acuden a las oficinas del SEPE).

Son 32.965 las personas con trabajo en la comarca y, de estas, 8.166 son camareros. O camareras, ya que la mayor parte son mujeres. Hay concellos en los que la diferencia llega a ser bastante grande y solo en Sanxenxo son una mayoría de hombres los que ejercen este oficio. En A Illa, sin embargo, el trabajo femenino en la hostelería duplica al masculino, según el boletín que publican el SEPE y el Observatorio de las ocupaciones.

Es Sanxenxo también el municipio con un mayor número de contratos vinculado a esta profesión. El municipio más turístico de O Salnés cuenta con 2.694 camareros asalariados. Le sigue O Grove, con 1.920, frente a los 1.242 de Vilagarcía o los 533 de Cambados. En todos ellos, se trata de la profesión más buscada. En realidad, esta tendencia se da en toda la comarca de O Salnés, con una única excepción.

Meis es la “aldea gala” en lo que a mercado de trabajo se refiere, ya que en este municipio la profesión más buscada es la de peones agrícolas. Eso sí, la de camareros aparece en segundo lugar, con 130 asalariados al término del año 2025.

Un mercado temporal

Sin embargo, no se trata de un oficio muy demandado en O Salnés. En el listado de profesiones más solicitado aparece, casi siempre, entre los últimos puestos. De hecho, en Vilanova ni siquiera está. Siguiendo con Meis, está en la posición sexta; mientras que en Meaño, Ribadumia, Cambados y Vilagarcía es la novena; en A Illa la quinta; en O Grove la octava y Sanxenxo es el mejor parado, con el cuarto puesto. ¿Y qué es lo que quieren ser los salinienses?: Vendedores en tiendas y almacenes.

Así lo recoge el boletín anual para la mayoría de la comarca de O Salnés. Así, se trata de la primera ocupación en Vilagarcía, Cambados, Vilanova, Ribadumia, O Grove y Sanxenxo. La otra opción más demandada- que aparece en el primer puesto en Meis, Meaño y A Illa- es la de personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares. Trabajadores cualificados en huertas, empleados administrativos sin tareas de atención al público, peones de industrias manufactureras o conserveras, cajeros y taquilleros o peones de obras públicas y forestales son el resto de ocupaciones que se encuentran en la lista de las más solicitadas por la población activa de la comarca de O Salnés.

La afiliación a la seguridad social en la zona más turística de Arousa bajó 0,3 puntos con respecto al año anterior, con importantes diferencias entre municipios. Así, en el que más sube la afiliación es en Meis, donde está cuatro puntos por encima de 2024; mientras que A Illa es el que registra peores datos, con un descenso de 3,4 puntos durante 2025.

Por lo demás, el mercado laboral sigue mostrando inestabilidad en O Salnés. Los contratos temporales son mayoritarios frente a los indefinidos, siendo especialmente alta la diferencia en municipios turísticos como Sanxenxo (4.959 frente a 3.659), Cambados (2.482 frente a 1.352) o Vilagarcía (5.116 frente a 4.652). Una excepción la marca O Grove, donde los contratos indefinidos superaron en 600 a los marcados por la estacionalidad.

Por lo demás, el descenso del paro en toda la comarca también se deja ver en el boletín del mercado anual del trabajo. En O Salnés, es un descenso de 7,4 puntos con respecto al año anterior, siendo especialmente significativo en Sanxenxo, donde bajó un 21 por ciento.

Son 4.128 los afiliados a la Seguridad Social en O Salnés que proceden de otros países, lo que representa un 12,6 por ciento del total. Además, 605 personas de la comarca están catalogadas como paradas de larga duración, es decir, que llevan al menos doce meses consecutivos sin contar con un contrato.

Actividades económicas

En cuanto a las actividades económicas, la de almacenamiento y anexas al transporte muestra una gran importancia en la comarca de O Salnés, subiendo un 14 por ciento en ciudades como Vilagarcía. Las relacionadas con comidas y bebidas tienen presencia en todos los municipios y otro tipo de epígrafes muestran diferencias entre las localidades más rurales y las más costeras. Así, en Meaño o Meis, tienen mucha importancia las relacionadas con la agricultura y la ganadería, que ganan peso con respecto al año anterior; mientras que en Vilagarcía y Sanxenxo suben las relacionadas con las agencias de viajes. Las que cuentan con más personas afiliadas también son diferentes según la zona de la comarca. Así, mientras en las más turísticas es el comercio al por menor, en el interior de la comarca de O Salnés tienen más peso las que están vinculadas al sector de la construcción.