Diario de Arousa

A Illa

Arosa presume de situación económica frente “outros concellos da contorna”

Destaca que A Illa nunca tuvo un plan de ajuste, mientras otros municipios como Vilanova aún siguen en uno

Beni Yáñez
07/04/2026 00:15
El alcalde insular, Luis Arosa, durante una sesión plenaria
| Gonzalo Salgado
El alcalde de A Illa, Luis Arosa, hizo ayer una valoración de la situación económica del Ayuntamiento: “As contas sempre estiveron en orde”, al tiempo que destacó que eso no impidió un esfuerzo inversor para contar hoy con “infraestruturas de primeiro orde”.

Arosa sacó pecho de que A Illa figure en una situación “sen risco”, “como sempre”, “mentres outros concellos da contorna, “algúns con moita voz e pouco rubor”, opinó, “levan anos instalados no vermello, con saldos negativos e con plans financeiros ano tras anos e que si merecen preocupación e explicación”.

“Desde a súa fundación en 1997, A Illa de Arousa construíuse como municipio con rigor e con responsabilidade. Sobre o 2007 manexábanse orzamentos de máis de 8 millóns de euros sen necesidade de acudir aos bancos”. “Ano a ano, a débeda foi caendo de forma sostida desde 2008 ata case desaparecer en 2020. Iso non é casualidade, É política económica responsable durante décadas”, subrayó.

“No ano 2022, a débeda municipal representaba o 51,50% dos ingresos correntes liquidados. Un dato que, lonxe de ser alarmante, se situaba moi por debaixo do 75% que establece a lexislación como límite máximo. E esa débeda tiña nome e enderezo: a construción da praza do Regueiro, un investimento real e visible para toda a veciñanza”, defendió. “En 2024, a débeda viva baixou a 1.349.210 euros. Unha redución do 30,83%. A ratio de endebedamento pasou ao 36,88% dos ingresos correntes” tras ingresarse unos fondos europeos pendientes de cobro”, “o que permitiu liquidar a póliza de crédito por importe de 550.000 euros. Un resultado que traballei persoalmente co delegado do goberno”, indicó el primer edil.

