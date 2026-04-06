Luis López destaca el “fantástico momento” del PP y augura “moi bos resultados en 2027”

Participantes en la reunión del PP de O Salnés liderada por Luis López Cedida

El presidente provincial del PP en Pontevedra, Luis López, destacó el “fantástico momento” del partido en los concellos de O Salnés. Es por ello que el representante popular auguró que la “unidade, fortaleza e cercanía da formación” servirá para alcanzar unos “moi bos resultados en maio de 2027”.

El presidente de la Diputación hizo este análisis de la situación del partido en la tradicional reunión del PP de O Salnés en la Romería das Cabezas de Armenteira (Meis) que contó con la presencia de la secretaria general, Luisa Piñeiro, además de un gran número de alcaldes, portavoces y concejales de los municipios salinienses.

En este encuentro, López señaló que desde el partido afrontan este último año con “moita ilusión” para ser merecedores de obtener la confianza de la mayoría de los vecinos y vecinas en las diferentes localidades que conforman esta comarca en los próximos comicios. En este sentido, indicó que desde los grupos municipales del PP llevan tres años trabajando y estando “moi preto da xente e con proxectos moi apegados á rúa”. El resultado de estas políticas, indicó, es que “os cidadáns recurren directamente á xente do PP para tratar de resolver os seus problemas ou para trasladarnos ás súas inquedanzas”.