Las urgencias del área sanitaria asumieron 4.241 atenciones durante la Semana Santa

Centro salud de san roque Gonzalo Salgado

Los nueve Puntos de Atención Continuada de los centros de salud del área sanitaria atendieron un total de 4.241 asistencias entre el miércoles 1 y el domingo 5 de abril, coincidiendo con la Semana Santa y la llegada de numerosos visitantes.

En Caldas, según explican desde el Sergas, atendieron 399 pacientes, la mayor parte durante el Jueves Santo, cuando se registraron 92 asistencias.

En Sanxenxo, el centro de salud de Baltar asumió, durante este periodo, un total de 474 pacientes, siendo el viernes (123 atenciones) y el sábado (112) los días de mayor afluencia.

En cuanto al de San Roque, en Vilagarcía, atendió a 794 entre el miércoles y el domingo de la semana que acaba de finalizar. El jueves (186), el viernes (188) y el sábado (182) fueron jornadas con un buen número de atenciones en urgencias de Atención Primaria. También en Cambados, donde se atendieron a 564 pacientes, siendo el viernes (148) y el sábado (144) los días de mayor actividad en el PAC.

Por último, en lo que respecta a los centros de salud del distrito saliniense, en O Grove se atendieron un total de 366 personas, la mayor parte de las cuales acudieron el sábado, cuando se registraron 105 urgencias.

La gerencia del área sanitaria destaca que la actividad asistencial se llevó a cabo “axeitadamente” y recuerdan a la ciudadanía “a relevancia de efectuar un uso responsable dos servizos de urxencias, recorrendo a cada dispositivo asistencial en función da gravidade do proceso, cara a garantir una atención eficaz e de calidade”